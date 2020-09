Acabado ya el estado de alarma, desde el 22 de junio hasta el 30 de agosto —último dato disponible—en la provincia se han registrado 871 muertes, según los datos de defunciones tomados de los registros civiles que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE). En ningún verano de este siglo, han sido tantas. De hecho, la cifra más cercana son los 760 decesos que se notificaron en este mismo periodo de 2019. La media de los últimos 20 años es de 665. En plena pandemia, no sorprende que los fallecimientos sean más elevados que en las dos décadas anteriores. Sin embargo, tan solo una quinta parte de esas muertes se han atribuido al COVID. El exceso de defunciones de este año con respecto a la media es de 185 fallecimientos, mientras que la Junta de Castilla y León en esas semanas ha informado de 28 decesos por coronavirus en el Hospital de Salamanca y de otros 7 en residencias de mayores. Esto supone que habría unos 150 fallecimientos más de los habituales no atribuidos al COVID, aunque muy posiblemente vinculados con los efectos que ha provocado la crisis sanitaria. Si se compara solo con el pasado ejercicio, el exceso de decesos sería de 111, con lo que habría 76 muertes más no atribuidas al coronavirus.

¿Muertes por COVID ocurridas en los domicilios y que, por tanto, no están incluidos en la estadística de la Junta? ¿Fallecimientos con un falso negativo en la prueba del coronavirus? ¿Los efectos del aislamiento? ¿Un déficit en el tratamiento de patologías graves debido al estrés y la saturación del sistema sanitario? ¿Miedo a acudir al médico por el riesgo de contagio? Son algunas de las posibles razones vinculadas a la pandemia que pueden esconderse detrás de este incremento de muertes. Aunque puede haber contribuido, sí parece descartado que detrás de estas muertes esté solo el exceso de calor, causa que el Sistema de Vigilancia de la Mortalidad diaria del Instituto de Salud Carlos III relaciona con los picos de mortalidad.