Salamanca suma 89 nuevos restaurantes en cinco años

La oferta de restaurantes en Salamanca ha experimentado un notable cambio al alza en los últimos cinco años y que demuestra la fortaleza que ha adquirido el sector en la provincia. Desde 2014, el número de establecimientos que ofrecen comidas y cenas ha aumentado en casi un centenar, una tendencia que el propio colectivo achaca a dos factores. Por un lado tiene una gran importancia la recuperación del turismo en estos cinco años, mientras que por otro hay que destacar el cambio en las preferencias de los turistas, que cada vez apuestan más por la gastronomía como una parte vital de sus viajes. Un gusto al que también han acompañado los salmantinos.

El registro de la Junta de Castilla y León constata que al cierre de junio había en Salamanca 696 restaurantes con capacidad para atender a 52.906 comensales. Las cifras superan con creces las que había hace justamente cinco años. En junio de 2014 la provincia salmantina contaba con 607 establecimientos, mientras que el número de plazas era más reducida, con 49.957. El incremento ha sido, por lo tanto, de un 14% en cuanto a negocios y de un 5,9% en plazas.

La principal razón que ha colocado a la restauración salmantina en una de sus épocas de oro hay que buscarla en el turismo. La ocupación en los últimos cinco años de los hoteles ha subido por encima de los dos dígitos en porcentaje, por lo que es lógico que los restaurantes también se beneficien y aumente la instalación de nuevos establecimientos. La prueba está en 2019, en el que los datos mensuales de viajeros y pernoctaciones están mejorando los de años anteriores —a excepción de julio— e, incluso se han dado cuatro meses seguidos en los que Salamanca ha superado los 90.000 viajeros y las 150.000 pernoctaciones.

Al contexto favorable también se ha sumado un cambio en los gustos de los turistas. La cultura del turista medio ha variado en los últimos tiempos, ya que antes no existía una demanda masiva de los restaurantes, mientras que ahora el interés por la gastronomía se ha convertido en habitual. El cambio de mentalidad no sólo afecta a los turistas, también a los propios salmantinos. El éxito de programas de cocina y la afición por la nueva gastronomía también ha calado entre los propios residentes. De hecho, uno de los rasgos distintivos de los negocios que han abierto las puertas en los últimos años es a la apuesta por una oferta culinaria más cuidada.

Tanto turistas como lugareños se han visto beneficiados a su vez por la mejoría economía. Familias que antes no se podían permitir un viaje o salir a comer fuera, ahora si lo pueden hacer como sus ingresos han aumentado con la recuperación del mercado laboral. Circunstancia que ha contribuido no solo a salir, si no a que estén dispuestos a optar por opciones de más calidad y también de un precio más alto.

Cambio en las causas

El incremento, aunque ha sido más intenso en los últimos años, comenzó en plena crisis económica. En un principio se apuntaba como causas del aumento la apertura de los macroestablecimientos a nombre de ciudadanos chinos en diferentes polígonos cercanos a la capital —que posteriormente han cerrado casi todos— y al cambio de licencia que muchas cafeterías que servían comida pidieron para ajustarse a las modificaciones de normativa. También se aducía que muchos establecimientos habían decidido ampliar el negocio. Sin embargo, y con la recuperación ya asentada, ahora el sector considera clave el repunte del mercado turístico en Salamanca.