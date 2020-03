Salamanca se pone en ‘cuarentena’ a pocas horas de declarar el estado de alarma

Ya lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este sábado se celebrará desde las 10:30 horas, un Consejo de Ministros Extraordinario para aprobar el estado de alarma en España. Una decisión que permite que el Estado limite la circulación de los ciudadanos, practique requisas temporales de bienes y servicios, intervenga negocios privados, limite el uso tanto de servicios como de consumo —ya se ha suspendido el uso del transporte urbano en muchas ciudades, entre ellas Salamanca— o que se controle el abastecimiento de los centros de producción. Sin embargo, las calles de muchas ciudades ya dan fe del impacto de dicho anuncio y del coronavirus en la rutina diaria. Salamanca no es una excepción.

Los puntos neurálgicos de la capital charra lucen un aspecto muy diferente, con calles prácticamente desiertas o con pocos valientes que se atreven a caminar como lo harían en una situación normal. La Plaza Mayor presentaba un aspecto muy diferente al habitual, sin apenas presencia de población y terrazas sin clientes que disfrutar del agradable tiempo que hubo durante este viernes en la capital. Un vacío que compartía, por ejemplo, el tren turístico que recorre las calles de Salamanca y que apenas 24 horas iba lleno de viajeros. La Oficina de Turismo también ha echado el cierre, tal y como anuncia en su puerta.

Lugares tan emblemáticos como el Edificio Histórico de la Universidad colgaban un cartel y no era el de ‘entradas agotadas’, sino ‘cerrado al turismo’. Una situación extraña, cuanto menos que ya no sorprendía a los que se acercaban hasta allí porque si hay algo que está dejando claro esta enfermedad es que no entiende ni de nacionalidades y que lo que arrancó en China a comienzos de año, ha acabado convirtiendo a Europa “en el epicentro de la pandemia”, tal y como ha anunciado la OMS este viernes.

Del mismo modo, los centros deportivos se han convertido en lugares vacíos cuando hasta hace dos días era un no parar. Las Universidades también presentaban un aspecto muy diferente al normal. El Campus Unamuno estaba prácticamente vacío y no porque fuera viernes, sino por la suspensión de las clases comunicada en la jornada de este jueves por la institución universitaria. Aulas frías en las que no se escuchaba ni un suspiro, al igual que en los parques infantiles, donde contrasta el habitual jaleo de los más pequeños con el sepulcral y casi devastador silencio en áreas en las que el jolgorio tendría que ser el protagonista en una jornada de viernes por la tarde.