«Salamanca no respeta a nadie que tenga miedo al frío, es hermosa»

El otoño de Salamanca no se olvida, más en esta época del Día de Todos los Santos. Es una ciudad donde se respira despacio, que te enseña a pensar antes de hablar, a mirar antes de moverte, a soportar el silencio y a disfrutar de él. Quizá por eso Rodrigo Cortés habla de su ciudad como si todavía la llevara en los huesos. La mañana de su regreso al colegio Calasanz, donde estudió de niño, el aire de octubre tenía la misma consistencia que sus recuerdos: sosiego y emoción a la vez.

A unos metros del colegio, en un bar del paseo de Canalejas, el cineasta y escritor tomaba un café antes de reencontrarse con los alumnos y con sus antiguas aulas. En unos minutos entraría para hablar de 'Buried', la película que lo llevó a Hollywood, pero en ese momento su atención no estaba en el cine, sino en las ventanas del colegio. Tenía la mirada fija en el pasado.

Esa quietud, sin embargo, se interrumpe de pronto. Alguien pronuncia nombres que suenan a infancia —Bretón, Fray Luis de León, Calasanz— y, en ese instante, algo se abre. Pese a su naturaleza reservada, Rodrigo Cortés baja la guardia: escucha, recuerda y acepta hablar, como quien se reconoce en el eco de palabras familiares.

La primera de ellas es Bretón: el «Maestro, pero por encima de todo, el Teatro que tenía frente a mi casa, mucho antes de saber que hubiera compuesto zarzuelas». «De niño lo pronunciaba Beretón. En lugar de br, hacía ber. En esa época también decía formacia y retulador», bromea.

Ese pequeño lapsus infantil lo hace reír, con una mezcla de ternura y precisión casi científica: «Mi portal estaba entre el Submarino y el estanco».

El siguiente nombre lo lleva a otro paisaje: Fray Luis de León. «Decíamos ayer, pero también el nombre del instituto al que fui después de mi formación en el Calasanz. Allí hice BUP y COU, mis primeros cortos. Por eso, en mi cabeza, el Fray y Lucía de Medrano son una especie de pareja de hecho, como si hubieran paseado de la mano por algún lugar embrujado».

Entre bromas, recuerda a profesores, amigos y motes que aún circulan en la memoria colectiva de los alumnos de entonces. «Allí daba clase el Yuyu —Luis García-Camino—, profesor de literatura y jefe de estudios. Fui muy amigo de una de sus hijas, Cristina. También estaban Costa, a quien llamábamos el Gran Pitufo, y Baldomero».

Rodrigo Cortés se detiene un momento, buscando con precisión los nombres que no quiere dejar atrás.

«Baldomero tenía una coletilla que repetía cada siete u ocho palabras: eh. Se lo contábamos entre los alumnos. Era entrañable. Recuerdo un examen en el que propuse hacer una pequeña improvisación literaria. Cuando la leyó, me dijo: 'Siga usted, persevere. Escribe usted muy bien'. Aquello me impresionó. Uno hacía las cosas por impulso o por deseo, pero que alguien viera algo al otro lado te hacía reflexionar, darte cuenta de que quizá estabas haciendo algo distinto».

De Costa recuerda su espíritu inquieto y su capacidad para despertar vocaciones: «Fue él quien fundó una gaceta en el instituto que se llamaba Caterva. Me puso a escribir y eso, sin saberlo, me cambió la forma de mirar las palabras».

Habla de todo ello sin grandilocuencia, con gratitud sincera, como quien repasa una lista de deudas felices. El tercer nombre no podría ser otro que el Calasanz: «Para mí es casi un concepto emocional, esa unión de fonemas. Por un lado, claro, es San José de Calasanz, aragonés, de quien aprendías toda su biografía. Pero, sobre todo, es donde pasé no ya mi infancia, sino toda mi primera formación, desde párvulos hasta octavo de EGB, trasladándome de patio en patio según la edad, porque las clases estaban agrupadas en diferentes edificios».

Hace una pausa, sonríe y mira el reloj. «Hace tal vez treinta y cinco años que no entro en ese colegio, y lo voy a hacer dentro de diez minutos. Lo hago con mucho agrado. Con mucho agrado, de verdad».

Lo dice con la serenidad del que sabe que regresar no es retroceder, sino entender el camino andado.

Cuando se menciona el piano, Rodrigo Cortés no duda ni un segundo: «El piano ha sido una bendición y una maldición en mi vida». Lo dice con una mezcla de gratitud y cansancio: «Siempre he tenido un enorme impulso hacia la música, una musicalidad natural, pero la formación reglada en el conservatorio exigía horas y horas diarias, y lo vivía también como una carga que no acababa de pertenecerme del todo». Baja la voz, como si todavía recordara las largas tardes frente al teclado: «En los momentos de mayor flaqueza deseaba que alguien prohibiera la música para liberarme de ese yugo. Pero, a la vez, agradezco muchísimo esa formación, porque cambia lo que uno es. Obliga a usar partes del cerebro que no son racionales. La música acaba definiendo casi todo lo que hago: mi manera de escribir es musical, mi manera de rodar es musical, mi manera de montar es musical».

En su manera de hablar hay algo rítmico, casi compasado, como si cada frase tuviera su propio tempo. El piano, al final, no fue solo una disciplina: fue una forma de entender su mundo.

El nombre de Fabio de la Flor aparece enseguida, como si perteneciera a su familia: «Fabio es un gran amigo antes que editor, aunque finalmente fue ambas cosas a la vez. Al principio ni siquiera un amigo: era el hermano de un amigo de un amigo, y en esa época dos años de diferencia eran un mundo, y tres eran cuatro mundos». Sonríe al recordarlo. «Durante muchos años fue una persona que me transmitía el deseo de disfrutar. En las enciclopedias, su foto debería aparecer al lado de la palabra disfrutón. La risa de Fabio siempre ha sido contagiosa».

Cortés repasa también su relación editorial, con la naturalidad de quien enumera etapas vitales más que títulos: «Publicó mi primer guion, Concursante, y después A las tres son las dos, y el libro Dormir es de patos. Mis primeros libros los hizo Fabio».

Y de los libros, inevitablemente, la charla deriva hacia la música nocturna y los bares de Salamanca. «Pinchaba, entonces se decía así. Durante muchos años, varias noches, fui el pincha nocturno del Platería, aquel garito maravilloso que había en la Rúa. Hoy se consideraría absolutamente ilegal por su falta de salida de emergencia: había que bajar escaleras estrechísimas, y en caso de incendio habríamos muerto todos, la mitad felices y la mitad borrachos».

Se ríe con ese humor irónico que suaviza la exactitud de sus frases.

«Era un sitio subterráneo, una bóveda por debajo de la calle, con evocación casi mozárabe, excavada en el granito. Parecía otro mundo».

La conversación, para terminar, vuelve a Salamanca. Se le nota cómodo, casi sereno a pesar de tener prisa: «Tengo muy buena relación con Salamanca, insisto en ello. La mayor parte de la gente que se ha formado aquí y se ha ido no habla bien de la ciudad, por las razones que sean. Yo no. Es una ciudad hermosísima y dura. Como en todas, cuando una cabeza asoma es fácil que intenten rebañarla, pero siempre encontré cómplices para cualquier cosa que quisiera hacer. Cada vez que ponía en marcha un corto, siempre hubo gente que me ayudó. Esa es la verdad».

«En esta ciudad aprendí a amar el frío. Salamanca no respeta a nadie que sienta miedo al frío. Está construida de frío y piedra, y siento que esa herencia sigue dentro de mí».