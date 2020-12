Salamanca repite con El Gordo de la Lotería, que deja 12,4 millones de euros

Por segundo año consecutivo, el Gordo de la Lotería de Navidad dejó a varios salmantinos felices. No fueron tantos como en 2019, pero el primer premio repartió en la ciudad como mínimo 12,4 millones de euros. Al menos uno de los agraciados compró un décimo en el punto de venta de “Los Manolos”, en el paseo del Rollo, y varias decenas deben agradecer al dueño del bar “El Cossío”, en la avenida de San Agustín, que comprara 30 décimos del 72897 en Punta Umbría y los repartiera entre familiares, amigos y clientes. El Gordo se hizo de rogar y tardó en salir, pero cuando lo hizo, la alegría volvió a Salamanca, aunque de forma más comedida que hace un año. Loterías y Apuestas del Estado confirmó que un establecimiento de la ciudad había vendido el premio, en concreto el punto de venta conocido como “Los Manolos”. Según la información del organismo público, había vendido un décimo por terminal, aunque los regentes del negocio en un primer momento creían que habían sido varios los boletos vendidos. “Los Manolos” eran responsables de haber dado como mínimo 400.000 euros a un agraciado, pero poco después se conocía que Esteban, propietario del bar “El Cossío”, había sido el encargado de repartir aún más alegrías. En concreto, 12 millones de euros por los 30 décimos que compró en Punta Umbría, en Huelva, el pasado septiembre aprovechando que estaba allí de vacaciones. “Está muy repartido. He dado a familiares, amigos y clientes, intercambiándolos por otros”, afirma exultante. El también se quedó “con más de un décimo”, aunque no precisa el número exacto. El premio llega en un año en el que su sector, el de la hostelería, está siendo una de las actividades económicas más perjudicadas por la pandemia. Por eso la felicidad que trae consigo el Gordo es aún mayor. “Es difícil explicar cómo me siento tras un año tan difícil. Aún no me creo ni yo que haya hecho ‘medio millonarios’ a tanta gente”, asegura el propietario del bar. Esteban seleccionó el 72897 para traer a Salamanca como podía haber elegido cualquier otro. “No buscaba un número en concreto”, reconoce, a la vez que anuncia que tiene pendiente llamar a la administración onubense para agradecerles la suerte. El primer premio no fue el único que repartió dinero en la provincia. También hubo pequeños pellizcos de varios quintos premios. Un establecimiento del centro comercial El Tormes, en Santa Marta, vendió dos décimos del 86986, mientras que una administración de Guijuelo lo hacía de 10 décimos del 28674. A última hora de la mañana se sumaban otros dos establecimientos de la capital, los ubicados en San Pablo 6 y la plaza de Barcelona 14, que vendían cada uno un décimo del 43831. La suerte se completó con numerosas pedreas, la más importante la de la administración ubicada en el E.Leclerc, que rozó el Gordo —tenía el 72896—. Pese a la desilusión inicial por quedarse a un número del primer premio, al menos repartió más de un millón de euros a sus clientes.

‘Los Manolos’: “Es ilusionante dar el Gordo y este año de pandemia, con más motivo”

Minutos después de conocer que habían dado el Gordo de Navidad, “Los Manolos” (Manolo Nieto padre e hijo) ya tenían el champán en la mano para brindar ante los periodistas mientras recibían los aplausos de los vecinos del barrio del Rollo que pasaban por su puerta. En otras ocasiones habían dado dos quintos premios y un tercero de la Lotería Extraordinaria de Navidad, incluso el primer permio de la Lotería Nacional de los sábados, pero nunca el Gordo. En un primer momento, Manolo Nieto hijo, responsable de este establecimiento receptor, aseguraba a los periodistas que había vendido 15 décimos del Gordo por terminal con un premio total de 6 millones de euros, sin embargo Loterías y Apuestas del Estado corroboró y confirmó a este periódico que sólo había sido un décimo agraciado con 400.000 euros. Por la tarde, desde la administración aseguraban que seguían sin saber el número exacto de décimos agraciados, al haber sido vendidos por terminal. “Puede ser uno, pueden ser dos... No lo sabemos”, señalaban a este medio. No obstante, Manolo Nieto hijo no podía ocultar su ilusión por haber llevado un pellizco del Gordo al barrio del Rollo, donde también el año pasado la escuela de judo Seiza dejó una lluvia de millones en participaciones. “Habíamos dado otros premios pero faltaba coronarnos con el Gordo. En este año complicado, hace ilusión que llegue algo bueno. Llevamos todo el año esperando este sorteo y esto es lo más”, reconocía con emoción Nieto, que no sabía quién podía ser el afortunado con el primer premio.