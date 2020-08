Salamanca registra un 59% más de muertes a principios de agosto que el Instituto Carlos III asocia al calor

Salamanca vivió a finales de julio y principios de agosto un nuevo incremento en la cifra de fallecimientos. Entre el 27 de julio y 9 de agosto, según datos aportados por los registros civiles y publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) esta semana, en la provincia se registraron 239 defunciones. Son 142 más que en el mismo periodo de 2019. Si se tratase de un aumento solo con respeto al pasado año, podría considerarse un hecho casual, pero implica un exceso de defunciones con respecto a la media de los tres ejercicios anteriores de un 59%. Se trata de la subida más pronunciada de la mortalidad en la nueva normalidad, sólo superada por las semanas más duras de la pandemia, las comprendidas entre la declaración del estado de alarma y finales de abril.

¿Están el repunte de contagios de coronavirus y el aumento de ingresos por esta enfermedad detrás del aumento de defunciones a principios de agosto? No lo parece, o al menos el virus no está registrado como la causa directa de esos fallecimientos. En ese periodo, las muertes atribuidas al SARS-CoV-2 en la provincia son poco más de un decena atendiendo a los datos notificados por el Hospital y las residencias de mayores. Ciertamente, a esa cifra pueden sumarse algunas muertes por COVID que se hayan producido en domicilios o en las que no se haya podido llegar a confirmar por PCR que la causa de la muerte fue este virus. Pero, en ningún caso, serían tantas como para que en esas dos semanas se produjese un exceso de 92 muertes con respecto a años anteriores, y menos cuando en los días posteriores, del 10 al 16 de agosto, el desfase de fallecimientos volvió a rangos más normales, un 11% más que en ejercicios anteriores.