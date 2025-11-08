Salamanca refuerza su parque público con más de un centenar de viviendas colaborativas y adaptadas El Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo promueve dos nuevos edificios en alquiler, en la avenida Obispo Sancho de Castilla y en las calles Maragatería, Puebla de Sanabria y Villalpando, destinados a jóvenes, mayores y personas con movilidad reducida. Esta actuación se impulsa por la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

El edificio situado en la avenida Obispo Sancho de Castilla contará con 55 viviendas protegidas en régimen de alquiler.

Salamanca avanza en su compromiso con el acceso a la vivienda asequible a través de dos proyectos emblemáticos promovidos por el Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo (EPE PMVU). En conjunto, ambas actuaciones suman más de un centenar de viviendas protegidas, con garajes, trasteros y espacios comunes, y suponen una inversión global superior a 11 millones de euros, cofinanciados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos Next Generation EU.

Por un lado, en la avenida Obispo Sancho de Castilla (números 20 al 30) se construyen 55 viviendas colaborativas de alquiler,destinadas preferentemente a jóvenes menores de 36 años. Por otro, en la confluencia de las calles Maragatería, Puebla de Sanabria y Villalpando, se levantan 48 viviendas adaptadas para personas mayores o con movilidad reducida no dependientes, junto con un local dotacional municipal. Ambos proyectos suponen un paso más en la estrategia del Ayuntamiento de Salamanca para ampliar el parque público de vivienda y fomentar modelos residenciales colaborativos, accesibles y sostenibles. Contribuyen, además, a la regeneración urbana y a la reactivación económica del sector de la construcción local, con la creación de empleo.

55 viviendas colaborativas en la avenida Obispo Sancho de Castilla

El primero de los proyectos, actualmente en fase de ejecución, se desarrolla sobre una parcela de 1.500 metros cuadrados situada en la avenida Obispo Sancho de Castilla, entre los números 20 y 30. El edificio contará con 55 viviendas protegidas en régimen de alquiler, 56 plazas de garaje y 55 trasteros, además de un local comunitario destinado a actividades compartidas por los residentes.

Las obras comenzaron el 4 de abril de 2024 y tienen prevista su finalización el 31 de diciembre de 2025, con la entrega de viviendas prevista para mediados de 2026, una vez completado el proceso de adjudicación y firma de contratos. El presupuesto total estimado asciende a 6.002.200,89 euros (IVA incluido), de los cuales 2.319.127,30 euros proceden de fondos europeos Next Generation, gestionados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, y el resto es aportación de la propia entidad pública municipal.

Esta promoción del EPE PMVU se enmarca en la apuesta municipal por la vivienda colaborativa, un modelo que combina el alquiler asequible con la creación de comunidades vecinales interactivas, donde los residentes comparten espacios y servicios. En este caso, las viviendas se destinarán principalmente a jóvenes menores de 36 años, para favorecer su emancipación.

Las 55 viviendas, tres de ellas adaptadas para personas con movilidad reducida, cuentan con dos dormitorios y superficies útiles que oscilan entre 51,47 y 65,00 m². Los trasteros tienen entre 4,22 y 4,74 m², mientras que las plazas de garaje disponen de unas dimensiones de 2,25 por 4,50 metros.

El edificio, de 7.508,93 m² construidos, se organiza en tres portales con cuatro plantas sobre rasante cada uno, siguiendo las alineaciones oficiales establecidas por el Plan General de Ordenación Urbana. La edificabilidad asciende a 4.725 m² y la superficie útil total de viviendas computable para la subvención es de 3.313,04 m².

El proyecto ha sido redactado por los técnicos del PMVU, que han optado por un diseño arquitectónico funcional, accesible y en diálogo con el entorno urbano. Los accesos principales se abren a la propia avenida Obispo Sancho de Castilla, y cada portal dispone de ascensor, rampa y escaleras que comunican todas las plantas, garantizando la accesibilidad.

La planta baja del portal 1 alberga un espacio colaborativo multiusos, así como aparcamientos para bicicletas y patinetes, fomentando la movilidad sostenible. En este mismo portal se ubica una de las tres viviendas accesibles, junto con su garaje y trastero adaptados. Las otras dos viviendas accesibles se localizan en el portal 2, vinculadas a plazas y trasteros igualmente accesibles.

Los trasteros se sitúan en la planta semisótano del portal 1, con acceso directo desde el mismo y conexión con la planta de garaje común a los tres portales. Al garaje, que ocupa las plantas semisótano y sótano, se accede desde la planta baja del portal 3 y ofrece una plaza por vivienda, además de las tres plazas adaptadas vinculadas a las viviendas accesibles.

Las bases para la adjudicación de estas viviendas protegidas se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia (B.O.P.) de Salamanca el 10 de octubre de 2025. El plazo de presentación de solicitudes se abrió el pasado 14 de octubre. Tendrán preferencia los jóvenes menores de 36 años, en coherencia con el objetivo social del proyecto.

48 viviendas adaptadas en el nuevo Centro de Convivencia de Maragatería

El segundo gran proyecto del Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo se ubica en el entorno de las calles Maragatería, Puebla de Sanabria y Villalpando, donde ya han finalizado las obras de un nuevo complejo residencial de 48 viviendas protegidas en alquiler, destinado a personas mayores o con movilidad reducida no dependientes.

Este edificio, inspirado en el modelo del Centro de Convivencia Victoria Adrados —en funcionamiento desde 2019—, combina espacios residenciales con zonas comunes y locales municipales, fomentando la autonomía, la convivencia y el envejecimiento activo.

Las 48 viviendas, todas ellas adaptadas a personas con movilidad reducida, disponen de dos dormitorios, salón-comedor con cocina integrada, baño y vestíbulo de acceso. Las superficies útiles oscilan entre 55,79 y 61,45 m², garantizando espacios amplios y cómodos.

El edificio cuenta además con 48 trasteros, 52 plazas de garaje, dos locales para uso comunitario y un local dotacional de 234,13 m², destinado a actividades sociales y culturales del Ayuntamiento de Salamanca.

El proyecto ha sido financiado igualmente a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con una aportación europea de 1.923.600 euros, a la que se suma la financiación del EPE PMVU hasta alcanzar los 5.404.741,29 euros de presupuesto total (IVA incluido).

La edificación adopta una tipología en manzana con patio central, que se abre parcialmente en la planta baja hacia un espacio libre ajardinado. Este diseño favorece la ventilación natural, la iluminación y la interacción social entre los residentes.

El edificio, de planta rectangular y cuatro fachadas alineadas con las calles que lo rodean, se distribuye en una planta baja, tres plantas residenciales, dos plantas bajo rasante y un casetón en cubierta que alberga la sala de instalaciones de aerotermia y los accesos a la cubierta fotovoltaica.

En las plantas residenciales (primera, segunda y tercera) se disponen 16 viviendas por planta, conectadas mediante dos núcleos de comunicación vertical con ascensor. Un pasillo perimetral en forma de anillo recorre el patio central, proporcionando acceso a todas las viviendas y fomentando un entorno de convivencia seguro y controlado.

Las plazas de garaje y los trasteros se localizan en las plantas sótano -1 y -2, junto con los cuartos de instalaciones. En la planta baja se sitúan los locales comunitarios y dotacionales, además de los portales de acceso al edificio.

La construcción combina funcionalidad, durabilidad y eficiencia energética. Las fachadas se resuelven mediante un sistema de fachada ventilada con placas de acero lacado minionda, complementadas con losa de hormigón visto y enfoscado con mortero TEXCAL liso en balcones y zonas de patio.

Las carpinterías son de aluminio termo-lacado, mientras que las rejas, rejillas y puertas de acceso están realizadas en acero galvanizado. La cubierta plana, destinada a instalaciones, se impermeabiliza con tela asfáltica y aislamiento térmico, y se protege con grava.

Además, el edificio incorpora sistemas de aerotermia y paneles fotovoltaicos, reduciendo significativamente el consumo energético y la huella de carbono.

Las bases para la adjudicación de las viviendas se publicaron en el B.O.P. de Salamanca el pasado 25 de febrero. Los requisitos principales eran tener más de 65 años o movilidad reducida, reservándose seis viviendas para jóvenes con movilidad reducida, con el fin de promover la convivencia intergeneracional.

La entrega de las llaves está prevista para finales de este mes de noviembre y en el mes de diciembre los nuevos inquilinos podrán instalarse en sus viviendas.