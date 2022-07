Salamanca recuerda este miércoles a Miguel Ángel Blanco 25 años después de su asesinato

El espíritu de Ermua que surgió hace 25 años con el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de la banda terrorista ETA volverá a hacerse presente en el homenaje que se le pretende hacer en la Plaza Mayor de Salamanca a partir de las 12:30 horas.

Impulsado por la Fundación Miguel Ángel Blanco bajo la campaña “La unidad Debida” y apoyado por el Ayuntamiento de Salamanca, la mayoría de fuerzas políticas han confirmado su presencia en este acto. Además de la concentración, habrá una lectura de manifiesto y un minuto de silencio.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, estará presente en el acto al que se sumará gran parte de la Corporación:“El secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco conmocionó a toda España. 25 años después mantenemos vivo el recuerdo y la dignidad de las víctimas del terrorismo”, expresó a través de las redes sociales para confirmar su presencia en la Plaza Mayor.

Al alcalde, Carlos García Carbayo, y los ediles que forman parte del Gobierno municipal, en representación del PP, también han confirmado su presencia los tres concejales de Ciudadanos, Ana Suárez, Fernando Castaño y Juan José Sánchez así como los representantes del Grupo Municipal Socialista. “El espíritu de Ermua fue esencial para debilitar el terrorismo de ETA hasta su derrota en el año 2011. La lucha antiterrorista y la respuesta en las calles tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco fueron esenciales para acabar con ETA. Afortunadamente, a día de hoy el terrorismo de ETA es cosa del pasado porque triunfó la democracia”, trasladó el portavoz socialista, José Luis Mateos.

La edil de IU, Virginia Carrera, aseguró que no podrá estar presente debido a “motivos laborales”, sí lo ha estado otros años, por un congreso en el que interviene en la Universidad de Salamanca e informó al Gobierno municipal de su ausencia, mientras que la representante de Podemos en el Consistorio, Carmen Díez, alegó temas personales y estar desplazada de Salamanca por el cuidado de un familiar para no estar en el ágora. No obstante, señaló que sí habrá representación de su partido en el homenaje.

Con motivo del 25 aniversario del joven edil de Ermua, la Fundación Miguel Ángel Blanco está dando un impulso a la reivindicación de la memoria de un joven político constitucionalista secuestrado y asesinado por la banda terrorista ETA en julio de 1997. Del mismo modo, la fundación explica que ETA exigió al gobierno de España “el acercamiento de todos sus presos a cárceles del País Vasco, si no se cumplía este chantaje asesinaría a Miguel Ángel Blanco en 48 horas. Cuando se conoció la noticia de su secuestro los vecinos de Ermua salieron a las calles, acompañaron a la familia, mantuvieron las movilizaciones mañana, tarde y noche, llenaron las calles de fotos y carteles de Miguel Ángel. Sintieron que ETA estaba atentando contra ellos mismos y respondieron, al chantaje: con valentía, con firmeza, con determinación”.