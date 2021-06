Salamanca recibirá la próxima semana una remesa récord de vacunas con cerca de 50.000 dosis

Cabe destacar que el miércoles pasado se administraron en la provincia 4.233 dosis, lo que eleva a 321.805 las vacunas inoculadas en la provincia desde que comenzó la campaña el pasado 29 de diciembre. De las unidades pinchadas el miércoles el 83% fueron segundas dosis —3.529—, lo que incrementa el volumen de personas con el ciclo completo de la vacunación hasta las 135.918, el 40,5% de la población de la provincia.

En este sentido, ayer la consejera de Sanidad, Verónica Casado, recordó durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que Castilla y León ya ha superado los 2 millones de dosis inoculadas, lo que permite que el 42,5% de los residentes en la Comunidad mayores de 16 años ya hayan recibido la pauta completa de la vacunación y el 65%, uno de los dos pinchazos.

Para la consejera es importante que el porcentaje de vacunados suba al 50% para aplicar la relajación del uso de la mascarilla aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez y que se aplicará desde el próximo sábado en toda España, así como alcanzar rangos de nueva normalidad tanto en los datos epidemiológicos como en los de ocupación de hospitales. “Seguimos recomendando el uso de la mascarilla. No me parece adecuado que nos saltemos el semáforo. Las medidas debían de haber sido concordantes y hasta que no lleguemos a nivel de nueva normalidad hay que ser cautos”, sentenció.

33 respiradores para el nuevo Hospital

La Junta invertirá 734.349 euros para la contratación del suministro, instalación y mantenimiento de respiradores, dentro del Plan funcional del nuevo Hospital Universitario salmantino. El presupuesto incluye 33 respiradores, entre ellos, cinco respiradores pediátricos de ventilación no invasiva de altas prestaciones, siete neonatales de ventilación no invasiva de altas prestaciones, 17 de ventilación no invasiva de altas prestaciones para adultos y 4 respiradores pediátricos más de ventilación invasiva.