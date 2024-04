Salamanca, entre las provincias con menos subida del alquiler en siete años

Entre 2015 y 2022, el crecimiento acumulado de las rentas del alquiler por metro cuadrado para el promedio del stock de vivienda arrendada superó el 28,5%. En su último informe sobre el mercado inmobiliario del Banco de España, «se estima que el crecimiento medio anual de las rentas de los nuevos contratos de alquiler se situaría en un rango entre el 7% y el 8% entre 2015 y 2022, unas dinámicas habrían continuado en 2023».

Sin embargo, pese a que en Salamanca se ha percibido un importante incremento de los alquileres durante los últimos ejercicios, la entidad nacional sitúa a esta provincia entre los territorios en los que menor incremento de las rentas se habría registrado, concretamente menos de un 25%, según el análisis realizado a partir de los datos del Servicio de Estudios Tributarios y Estadísticas de la Agencia Tributaria. Solo hay siete provincias en toda España, en las que el incremento de los alquileres habría sido menor en este periodo. Se trata de Zamora, Oviedo, Orense, Ciudad Real, Palencia, Burgos y Jaén. El Banco de España precisa que «el aumento de los precios del alquiler es muy significativo en las zonas del arco mediterráneo con una elevada actividad turística −por ejemplo, un 50% en la ciudad de Valencia o en Estepona−, en los distritos céntricos de las grandes ciudades −entre el 35% y el 40% en el área urbana de Barcelona−, y en algunos de los municipios en la periferia de las principales áreas urbanas».

Pese a todo, fuentes del sector inmobiliario de Salamanca insisten en que los alquileres de la capital del Tormes no dejan de subir. Entre las causas de este incremento señalan que la oferta se ha contraído tras la aprobación de la nueva Ley de Vivienda, porque «arrendar es cada vez menos rentable», añaden. Matizan, eso sí, que la ciudad charra tiene un gran mercado de alquiler para estudiantes que sí sigue siendo rentable, pero que, sin embargo, cada vez hay menos opciones para las familias que no quieren o no pueden comprar una vivienda.