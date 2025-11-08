Salamanca, la provincia de España en la que más crece la oferta de pisos en alquiler en un año

Carlos Rincón Sábado, 8 de noviembre 2025, 06:00 Comenta Compartir

Mientras que en el conjunto de España la oferta de viviendas en alquiler no deja de reducirse incrementando la presión en el mercado inmobiliario, en Salamanca aumenta. Es la provincia de todo el país en la que más ha crecido la oferta en el último año, concretamente un 26,8 %. Está muy por encima de Cáceres, segunda provincia en este ránking, en la que ha subido un 10,9 %. Después de tres años en caída, vuelve a repuntar. De las 7.611 viviendas disponibles que se contabilizaron en 2024, la cifra se elevaría a 9.653, según el estudio del tercer trimestre del Observatorio del Alquiler. Hay que tener en cuenta que el informe afecta principalmente al periodo estival, en el que en la capital del Tormes se dispara la oferta de pisos para estudiantes de cara al nuevo curso, como ocurre en otras ciudades universitarias como Granada o Santiago de Compostela, aunque en ninguna de una forma tan pronunciada como en Salamanca, según el informe de esta entidad impulsado por la Fundación Alquiler Seguro y respaldado por el grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias de la Economía y de la Empresa de la Universidad Rey Juan Carlos.

Aunque el aumento de precios no es tan pronunciado como en años anteriores, los alquileres siguen aumentando en la provincia. La renta media mensual se situó en el tercer trimestre del año en 826 euros, 33 más que en 2024, un 4 % más, conforme a este informe. No obstante, si se atiende al crecimiento de los últimos cuatro años, los alquileres en la provincia se han encarecido más de un 45 % —en 2021 se pagaba una media de 569 euros—. Pese a todo, es casi la mitad de lo que se paga de media por una vivienda en Baleares (1.648 euros) o en Madrid (1.590). Pero sigue estando muy por encima de los 575 de Zamora.

El Barómetro del Alquiler mide la presión de la demanda, es decir, la competencia entre inquilinos por acceder a una vivienda y lo hace a través del número de personas que contactan con un propietario o un profesional para preguntar por un mismo inmueble en un plazo de diez días. En el tercer trimestre de este año, en Salamanca por cada vivienda se interesaron una media de 16 personas. Son tres menos que en el periodo inmediatamente anterior —abril a junio—, pero hay que tener en cuenta que en verano, tras concluir el curso, muchas viviendas salen de nuevo al mercado y disminuye la presión. No obstante, también es menor que la observada en el conjunto de 2024, cuando eran 17 interesados por inmueble. Estas cifras nada tienen que ver con las 444 personas que contactan por cada vivienda de Barcelona o las 140 de Gerona.

La presión en el mercado del alquiler de Salamanca es mucho más baja que en el conjunto del territorio español. Según el Observatorio, en España por cada anuncio de una vivienda hay 136 personas que se interesan por ella, mientras que en esta provincia tan solo son 16, un 88 % menos.