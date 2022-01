Salamanca protagoniza la segunda mayor subida nacional de bajas laborales tramitadas por las mutuas en diciembre

Las mutuas tramitaron en diciembre 8.620 bajas laborales en Salamanca frente a las 340 de noviembre, lo que significa multiplicar por 25 su actividad, según los datos de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT). La subida en un 2.435% del trabajo supone la segunda mayor a nivel nacional, solo por detrás de Palencia, donde el incremento fue del 2.731%. Tras este aumento de las incapacidades temporales están los contagios provocados por el coronavirus, sobre todo desde la Navidad. Según el informe de la asociación, en Castilla y León se tramitaron en diciembre 36.295 bajas laborales frente a las 3.113 de noviembre. La cifra no sorprende a los empresarios salmantinos, que exigen a las administraciones más agilidad en las fórmulas para agilizar los procesos de alta y conciliación. “Ha pasado más de un mes desde que pedimos una solución para los trabajadores cuyos hijos se han contagiado y de momento no se sabe nada. Además, en cuanto al protocolo de alta inmediata, solo se ha puesto en marcha en el centro de salud de La Alamedilla, algo totalmente insuficiente en este momento”, denuncia el presidente de la Confederación de Empresarios de Salamanca (CES), José Vicente Martín Galeano, que insiste en que el “experimento” ya llega tarde. Exige a las instituciones que sean más previsoras. “Llevamos dos años de pandemia y aún no se ha dado solución a problemas básicos”, lamenta. Denuncia de nuevo que todas estas contingencias al final las tienen que pagar los empresarios. “Sabemos que se estaban dando bajas por teléfono”, denuncia.

Aunque aún queda por saber la cifra de bajas de enero, con la que se conocería el impacto global de ómicron en el mercado laboral salmantino, Martín Galeano insiste en que las incapacidades temporales y los aislamientos han provocado y provocan el cierre de empresas. “Algunas han aprovechado para dar vacaciones a sus empleados, coincidiendo con que además ha bajado notablemente el tránsito de público por las calles durante este tiempo”, alude en relación a las empresas de servicios, aunque el problema afecta también sobre manera al sector de la construcción.