Salamanca se prepara para el nuevo carné de conducir a los 17 años

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:58

La Unión Europea ha aprobado una nueva Directiva de Permisos de Conducir que permitirá a los jóvenes de 17 años ponerse al volante de un coche, siempre acompañados por un conductor adulto con experiencia.

La iniciativa pretende mejorar la educación vial y favorecer la movilidad juvenil, especialmente en entornos rurales donde el transporte público es escaso.

Sin embargo, su aplicación en España no será inmediata. El Gobierno deberá trasponer la norma al derecho nacional, establecer los requisitos del acompañante y adaptar los procesos formativos y de examen.

Según fuentes del Ministerio del Interior, el nuevo sistema podría no entrar en vigor hasta 2026, una vez completadas todas las fases técnicas y legales.

En la provincia, el presidente de la Asociación de Autoescuelas de Salamanca, José Luis Rodero, valora la propuesta con una mezcla de prudencia y esperanza.

«El cambio puede ser positivo si se hace bien», afirma. «Pero bajar la edad no significa acelerar el proceso. Hay que formar bien a los jóvenes y preparar a los acompañantes, que tendrán una gran responsabilidad.»

Rodero insiste en que el sector necesita tiempo para adaptarse: nuevos contenidos teóricos, controles administrativos y materiales formativos específicos: «Esta modificación llevará tiempo, y lo importante es no improvisar. Debemos trabajar con rigor y seguridad desde el primer día», añade.

El dirigente provincial subraya además que, aunque la medida podría beneficiar a los jóvenes salmantinos —sobre todo en el medio rural—, no debe aplicarse «de cualquier manera».

«Aún queda tiempo para ello, pero debemos aprovecharlo para hacer las cosas bien desde el principio. Queremos que conduzcan antes, sí, pero también mejor», resume.

A nivel estatal, la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) ha mostrado su respaldo al cambio, pero con condiciones. Su presidente, Enrique Lorca, defiende que «la edad no es el problema, sino la preparación. Los jóvenes de 17 pueden ser buenos conductores si cuentan con acompañamiento y formación adecuada».

La medida ya se aplica con éxito en países como Alemania, Francia o Austria, donde los jóvenes practican durante varios meses con un adulto antes de conducir solos a los 18.

Los primeros datos en esos países apuntan a una reducción de la siniestralidad juvenil y una mejor actitud preventiva al volante.

En Salamanca, donde más de 3.000 jóvenes se examinan cada año del carné de conducir, la medida podría suponer un impulso para el sector, pero también un reto organizativo.

«Hay ilusión, pero también responsabilidad», concluye Rodero. «Queremos jóvenes formados, no conductores prematuros. El equilibrio será la clave».

La sensación general entre las autoescuelas de la provincia es de prudente optimismo: hay tiempo, hay margen y hay voluntad de adaptarse, pero sin renunciar a la máxima que, según Rodero, resume el sentir del sector: «Formación y seguridad, por encima de todo.»