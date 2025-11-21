Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Salamanca se prepara para un fin de semana con temperaturas bajo cero

No se prevén lluvias, ni tampoco excesivo viento. En zonas como Béjar, se esperan temperaturas más bajas

Viernes, 21 de noviembre 2025, 06:00

La previsión de la Agencia Española de Meteorología señala que durante los próximos días los termómetros bajarán del cero en la capital de Salamanca. Para este viernes se notifica una previsión de mínimas de -1ºC y máximas de solo 8ºC. El sábado se vivirá una noche todavía más gélida con una mínima de dos grados bajo cero. No se prevén lluvias ni tampoco excesivo viento, pero sí que podría complicar la situación con algunos chubascos a partir del domingo que serían garantizados durante el lunes.

No va a ser la zona más fría de Salamanca porque en Béjar —y especialmente en La Covatilla— se prevén momentos de congelación más severos durante el fin de semana.

Lo que parece seguro es que, a falta de un mes justo para la entrada oficial del invierno, Salamanca ya vive las temperaturas habituales de esta época: el frío se ha asentado y las heladas empezarán a ser frecuentes.

