Salamanca, pendiente de cuántos Erasmus llegarán

Una duda que no se despejará hasta que prácticamente empiecen las clases en las universidades es con cuántos alumnos extranjeros empezará el curso en Salamanca. Los últimos rebrotes en España han hecho saltar la alerta de multitud de países europeos, que están recomendando no viajar si no es necesario u obligan a pasar una cuarentena a los que regresan de nuestro país. Una situación que no es la más idónea para que los estudiantes de Erasmus que iban a venir a la capital salmantina finalmente lo hagan.

La situación ha cambiado casi por completo en apenas unas semanas. La Universidad de Salamanca en julio tenía confirmada la presencia de 758 alumnos extranjeros con la beca Erasmus. Entonces la institución académica incluso contaba con que esta cifra aumentara. En comparación con el curso terminado en junio, el descenso era de un 17,4%, poco teniendo en cuenta que España acababa de salir de un estado de alarma, al igual que otros países de nuestro entorno, por lo que la cifra era valorada positivamente.

Sin embargo, el contexto epidemiológico que había en julio difiere notablemente del que hay ahora y el que se augura para el otoño, cuando comience el curso. El temor a los desplazamientos que ha provocado la pandemia vuelve a surgir y puede afectar de manera negativa al número final de alumnos extranjeros que reciba Salamanca, ya que podrían renunciar. El cometido ahora, tanto de la Universidad de Salamanca como la de la Pontificia, se centra en reforzar el mensaje de que la seguridad en las aulas está garantizada.

Hay que recordar que la beca Erasmus aprobada no se agota, por lo que los agraciados pueden disfrutarla más adelante. Por lo tanto, existe la posibilidad de que dentro de dos cursos lleguen a Salamanca los alumnos que este año han declinado venir, pero también abre la posibilidad de que las universidades abran una convocatoria especial en el segundo semestre para que estos alumnos puedan desplazarse, siempre que los contagios de coronavirus lo permitan. La opción de formación online no es bien vista, ya que va en contra de la razón de ser de la beca, que implica la estancia en otro país.