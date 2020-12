El Arzobispado de Sevilla ha tomado la decisión de suspender las procesiones de la Semana Santa del 2021. La decisión, aunque dura, era por todos esperada y dará pie a una cascada de suspensiones ya que suele ser la principal referencia. No obstante, ya en Castilla y León se adelantó la cofradía de la Buena Muerte de Zamora que avanzó que suspendía no solo su procesión sino todos los actos previstos para 2021.

Con esta perspectiva, todas las cofradías trabajan ya con el escenario de la suspensión aunque aún no sea oficial. El presidente de la Junta de Semana Santa, Francisco Hernández Mateo, avanza que la decisión oficial se tomará después de los festejos navideños en una medida que se tomará de forma consensuada entre la Consejería de Cultura y Turismo y los representantes de la Semana Santa del resto de la Comunidad. “La perspectiva es que procesiones como tal no se van a poder celebrar ya que me parecería una irresponsabilidad que en una situación epidémica favorecieramos las aglomeraciones”, expresa el portavoz de las cofradías salmantinas. De hecho, señala que poner una comitiva de nazarenos y hermanos de carga en la calle sí sería posible, aunque no controlar al público que va a verlas. “Los hermanos de carga podrían hacerse una PCR y los nazarenos separar las filas en más de dos metros, pero hay cientos de personas que ven las procesiones cada año en Salamanca”, insiste. No obstante, emplaza a la reunión para confirmar la oficialidad de la suspensión y hace un llamamiento al consenso a la hora de tomarlo para evitar que sea cada cofradía la que tome decisiones unilaterales.

“Me gustaría que el pregón se mantuviera”. Suspender las procesiones no implica que no vaya a haber Semana Santa. “No va a ser como este año donde todos estábamos confinados y no podíamos salir de casa. La actividad de las hermandades tiene que continuar aunque no haya procesiones en la calle”.

Por ello, Hernández Mateo aboga por dar mayor realce a los cultos de las hermandades. “Una opción sería trasladar sus principales actos al día de la salida en la procesión”, señala a modo de ejemplo. Asimismo recordó a los cofrades la importancia de pagar las cuotas anuales para el sostenimiento de las hermandades.

De hecho, ha hecho un llamamiento a las cofradías para que le trasladen las iniciativas y poder consultar con las autoridades sanitarias y el Ayuntamiento de Salamanca si fueran viables.

Por el momento, el presidente de la Junta de Semana Santa trabaja con la posibilidad de que los actos en que recae su responsabilidad se mantengan. Así, ya se está preparando la revista oficial de la Semana Santa de Salamanca ‘Christus’ y el deseo del presidente es que el pregón que pronunciará el periodista Francisco Gómez pueda realizarse. “Voy a intentarlo. No hay procesiones, pero sí Semana Santa y, aunque habrá que ver como se enfoca junto al pregonero, me gustaría que el pregón se mantuviera”, detalla.

En el mismo sentido, la Junta de Semana Santa tiene la intención de repetir el pregón que realizaron en Valladolid este año —fue uno de los pocos actos que no se suspendió—, así como diversas iniciativas como una exposición o mantener el ‘Miserere’ de Doyagüe con el límite de aforo que establezcan las autoridades sanitarias en el ámbito cultural.