Salamanca no se plantea de momento cambiar el nombre al puente: seguirá siendo Juan Carlos I

Salamanca no seguirá los pasos de Vitoria, una de las primeras capitales de provincia en haber eliminado al rey emérito del callejero municipal. Al menos por el momento no hay debate. La única presencia en la ciudad del nombre de Juan Carlos I se encuentra en el puente que comunica la avenida de la Aldehuela con el término municipal de Santa Marta de Tormes. En un letrero justo en la entrada al viaducto sigue presidiendo el nombre del monarca, actualmente en paradero desconocido.

Fuentes del Gobierno municipal confirman que el Ayuntamiento no se plantea retirar el nombre al rey emérito y que es un tema que no se encuentra sobre la mesa ni está previsto que se debata a corto plazo. De hecho, desde el Consistorio señalan que, a excepción de las peticiones que se han realizado a nivel nacional, no se ha recibido ninguna solicitud a nivel local que lleve a estudiar esta situación. El viaducto fue inaugurado en el año 2007 y es el segundo que lleva el nombre de un monarca de la capital tras el cambio del puente Príncipe de Asturias por Felipe VI tras su proclamación. En la capital no es la única mención que existe al monarca ya que también está presente en un medallón de la Plaza Mayor junto a la reina Sofía, en el pabellón Consistorial. Fue inaugurado el 8 de septiembre de 1984 en la fachada del Ayuntamiento como un homenaje al comportamiento del monarca con motivo del inicio de las Ferias y Fiestas de la ciudad.

Por el momento, la única reivindicación a nivel nacional ha sido realizada por el portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, que presentó la información facilitada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el que 637 calles, avenidas, plazas o parques del país llevan el nombre del rey Juan Carlos I. En el conjunto de la provincia, según la información facilitada al senador, hay once calles en el callejero de los municipios, al que habría que sumar el del viaducto de la capital del Tormes. Si se midiera el cariño al anterior jefe de Estado por las menciones en el callejero, el municipio de Guijuelo es que el tiene una mayor adoración al emérito con dos vías: la calle Juan Carlos I y la calle rey Juan Carlos. Está presente también en Santa Marta de Tormes, Tardáguila, Villaseco de los Reyes, Linares de Riofrío, Ledrada, Doñinos de Salamanca, Campillo de Azaba, Calvarrasa de Abajo y La Alberca.

Compromis pidió la retirada de la nomenclatura en todo el país, aunque aún han sido pocos los municipios en dar el paso.