Por primera vez desde que se desató la pandemia de coronavirus en Salamanca, el Complejo Asistencia no registró un solo ingreso por este motivo, tal y como ha podido saber este diario. Los datos para la esperanza de las últimas 24 horas son los siguientes: en el total de atenciones en el Servicio de Urgencias (Clínico, Virgen Vega y Béjar) ninguna de las 200 pacientes examinados tuvo que ingresar como consecuencia de las afecciones que provoca en la salud el COVID. De este modo, los 41 ingresos de este jueves atienden a otro tipo de patologías. Así, en el Clínico Universitario se registraron 115 atenciones en el servicio de Urgencias (entre las que no solo se encontraban casos de coronavirus, sino también de otras afecciones como coronarias, por ejemplo) y de las 28 que requirieron hospitalización, ninguna fue por COVID. Lo mismo sucedió en el Virgen de la Vega, donde se examinaron a 68 personas y se registraron 13 ingresos. En la unidad de pediatría fueron 12 las atenciones y no hubo que ingresar a ningún menor, mientras que en Béjar se atendierona a 9 pacientes y no requirió su ingreso a ninguno de ellos.