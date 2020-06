Salamanca no estará en fase 3 desde el lunes 15 de junio. Así lo ha anunciado este jueves la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado. El Gobierno regional ni tan siquiera propondrá que la provincia pase a la siguiente fase al igual que hará con Ávila, Segovia y Soria. ¿Cuál es la razón? En un primer momento, Casado aseguró que la decisión estaba tomada por la cercanía a Madrid de estas cuatro provincias. “Lo hemos decidido no tanto por la evolución epidemiológica de estas provincias, sino porque en nuestro entorno se producen situaciones que nos llevan a una reflexión. Hemos visto más casos en Madrid y País Vasco. Así que no vamos a pedir que pasen a fase 3 las provincias que están más cercanas a Madrid”, afirmó Casado. Sí se incluyen en la propuesta las provincias de León, Zamora, Valladolid, Palencia y Burgos.

Esta justificación no tenía mucho sentido ya que, con limitación de movimientos entre comunidades autónomas en la fase 3, no existe la posibilidad de que lleguen a Salamanca ciudadanos madrileños. Por este motivo, Casado matizó posteriormente esta valoración y afirmó que Salamanca, Ávila y Soria tienen además “criterios epidemiológicos justos” y conviene que esperen otra semana.

La consejera ha puntualizado que la decisión es independiente de que Madrid haya decidido no pasar a fase tres a partir del lunes, y ha apelado a la cautela en esos territorios.

Igea ha explicado que se han puesto en contacto con los alcaldes de esas cuatro ciudades, lo que han conseguido salvo en el caso de Soria que estaba en sesión plenaria, y “todos han comprendido la decisión” y la propuesta.

El vicepresidente de la Junta ha sostenido que lo de ir más deprisa o más despacio es relativo y depende cómo se mida, ya que en la prudencia de la Comunidad le ha permitido ahora avanzar en buena parte de su territorio a fase dos, con lo que ha llegado más lejos. “Cinco de las nueve provincias van a pasar a la fase tres antes de tiempo por la estrategia” adoptada en Castilla y León, ha defendido Igea.

Casado se ha referido a los brotes que se han producido en algunos lugares de España, incluida Madrid, y que llevan a seguir con esa prudencia y aunque alguno de ellos ha sido en el País Vasco, los buenos datos de Burgos han hecho que se planteen el pase a la fase tres de esa provincia. La consejera ha defendido que no se trata “de un castigo” para los ciudadanos de esas provincias que han guardado correctamente el confinamiento y las medidas de seguridad, sino “una medida de seguridad” para “no tener brotes, contagios o gente en las UCI”. Casado les ha pedido “tener un poco más de paciencia, una semana más”, y ha defendido que no hay tantas diferencias entre la fase dos y la tres en cuestión de movilidad sino que afectan especialmente a cuestiones de aforo.