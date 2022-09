“Salamanca no es autosuficiente y paga los cierres de la pandemia”

–Nos ciega en ocasiones el ocio. La gente ha salido como loca a consumir, pero la realidad es que si escarbas las tiendas no terminan de recuperar. Hablamos de las pymes, no de las multinacionales. En España se ha legislado a base de Real Decreto para la multinacional, no para las pymes y los problemas del día a día de los autónomos. Han sacado subvenciones, pero con muchas dificultades. Hay que tener conocimientos de inteligencia financiera para rellenar los impresos. Por ejemplo, el Real Decreto 5/2021 para los fondos europeos se basa en la Ley General de Subvenciones hecha para una empresa ordinaria. Su primera cláusula es que no esté en un paraíso fiscal. ¿Conoce algún peluquero, fontanero o panadero que tenga un paraíso fiscal? La segunda es estar al corriente de Hacienda y la Seguridad Social. Todo el que ha sufrido la crisis, lo primero que ha hecho ha sido pagar los alquileres, la nómina, la hipoteca y a los más cercanos. En los impuestos se han pedido aplazamientos. A veces tildamos de golfo al que no paga y golfo es el que consciente no paga sus facturas o impuestos, pero ser empresario en ocasiones implica que el negocio vaya mal y que haya veces que no puedes pagar.

–Los créditos ICO nacieron muy bien y fue una medida provisional que contuvo la economía, pero no ha logrado sostenerse. A medida que la situación pandémica se ha agravado ha habido que acudir a la ampliación de créditos con el error de dejarlo en manos de la banca que lo que está haciendo es apretar. Tienen el miedo de la anterior crisis y que se retiren los avales de golpe. Solo se está renovando a regañadientes a aquellos que han reducido su facturación un 30%. Al resto, les están poniendo dificultades. Según nuestro barómetro el 25% tiene un crédito ICO y necesita de su renovación, pero el 85% tiene problemas de financiación. Se entiende mejor con un ejemplo: si el banco pone pegas y finalmente lo renuevan se marca como dudoso. Eso significa que no vas a poder acceder a nuevas fuentes de financiación como préstamos o cartas de crédito. ¿Por qué tienes que ser dudoso si tienes un ICO? Hemos estado un año sin poder trabajar en algunas empresas y algunos sectores lo han sufrido de forma brutal. Se han endeudado hasta la camiseta.

–A lo largo de 35 años de carrera nunca me había imaginado una situación como esta. Ya no solo la pandemia, la gestión de la crisis, la guerra ruso ucraniana, el incremento de los costes de la energía, la crisis de stock y la mala gestión política que obliga a un elevado gastó público que se trata de contener con más presión fiscal.

–¿Qué impacto está teniendo la subida del Salario Mínimo?

–Está muy bien subir el salario mínimo, pero el efecto ola no se tiene en cuenta. Cuando el mínimo de los sueldos sube un 40%, los siguientes también tienen que subir. La multinacional no se ve afectada. Más de 900.000 autónomos son mileuristas. No es una cuestión de distinciones, sino de economía. El empresario que arriesga su patrimonio tiene que tener una rentabilidad. Lo que no puede ser es que cuando gana dinero es un estafador y cuando pierde que se jorobe. Si no todos querríamos ser funcionarios y así no se sostiene un estado.

–¿En provincias como Salamanca cuántas empresas tienen problemas de liquidez?

–Fuera de Madrid no han sido buenos datos. Cuando el cierre pandémico de las provincias, hubo un detalle que se pasó por alto. Hay zonas como Salamanca que no pueden ser autosuficientes por la importancia del turismo y los estudiantes. Una parte importante procede de Madrid. Mientras que en el resto de España, los bares y hoteles estaban vacíos, Madrid estaba a tope. ¿Eran más inconscientes que el resto? No. Si permites a la gente que salga, sale. Salamanca no es autosuficiente y necesita gente de otras provincias y países para el empujón final de sobrevivir. Se está pagando y el índice de locales cerrados en Salamanca y Castilla y León es superior a Madrid y a la media nacional.