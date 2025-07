Vega Herrero Salamanca Jueves, 10 de julio 2025, 07:10 Comenta Compartir

José Luis Alonso de Santos, uno de los autores más representativos del teatro español contemporáneo, presenta 'Numancia', la grandeza trágica cervantina del siglo XVI, en el ciclo cultural 'Las Noches del Fonseca'.

El estreno absoluto de la obra fue el 13 de junio en Madrid.¿Cómo fue ver plasmado todo su trabajo y el del equipo?

—Muy bien, pues es el resultado de mucho, mucho tiempo de trabajo. Los actores son muy buenos, el equipo es muy profesional y muy cualificado, y el resultado recoge lo que había soñado en mi imaginario. El gran reto de llevar una obra a un escenario, en este caso un monumento importantísimo de la cultura española, es que cobre vida. Y tanto en la interpretación como en la puesta en escena, hasta ahora, ha resultado muy bien.

¿Qué significa para usted traer la representación a la provincia charra?

—Esta obra pretende divertir y gustar a los espectadores, pero también hay un factor agónico, porque es teatro clásico y son versos del siglo XVI. Quiero decir que hay un factor cultural, y hay sitios como Salamanca, y en especial ese patio, en los que todo eso resuena en su territorio. A Salamanca, tanto Cervantes, como el Siglo de Oro, los versos y la cultura no le son ajenos, y va a ser como jugar en casa. Salamanca es un lugar ideal para representar a Cervantes, es la capital de la cultura en el mundo, entonces es perfecto.

¿Qué fue lo que le atrajo de la obra para querer adaptarla?

—Bueno, esa enorme dificultad, ¿no? Es más difícil hacer una catedral que un apartamento, y estamos hablando de una catedral. Nuestra lengua es la lengua de Cervantes, pues con sus escritos termina de darle un toque sonoro y de estructura a nuestra lengua. Entonces, fue el orgullo y el reto de llevar a un escenario el mejor sonido de la lengua española.

¿Cuánto tiempo le ha llevado la adaptación y la posterior preparación?

—Bueno yo, como soy mayor, soy muy pesado y trabajo mucho tiempo . Entonces, desde que empecé a estudiar la obra hasta terminar la versión, estuve un año. En parte porque hemos trabajado para que la riqueza y elocuencia de Cervantes no se pierdan, pero que tenga la actualidad de nuestros oídos de hoy. No hay ni un minuto que los espectadores no vayan a comprender. Y luego, casi tres meses fueron dedicados a ensayos con actores y equipo.

El conflicto de la obra se vertebra en torno a la falta de libertades y los horrores de la guerra, ¿Cuánta contemporaneidad encuentra usted en esta tragedia renacentista?

—Cervantes cuenta la desdicha de un pueblo aplastado y las paradojas del ser humano. Y desgraciadamente, la historia es cíclica cuando un tirano va contra un pueblo, ya sea contra Numancia, España, Gaza, o yo que sé. Por lo que en el momento que el espectador vea esta obra, le aseguro que verá situaciones parecidas a las que vivimos en España y en el mundo entero.

¿Qué reflexión pretende suscitar en el público?

—La obra da dimensiones de respuesta. No digo que nadie vaya a salir del teatro arreglando el mundo, pero evidentemente va a tener su opinión de lo que le rodea y la relación con estos hechos históricos que se cuentan, desde la belleza y el arte.