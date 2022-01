Salamanca lidera el mercado negro de estas drogas en Castilla y León

La criminalidad acentúa el ingenio o eso parece si atendemos a la gran cantidad y diversidad de drogas que existen en la sociedad. No hay año que no surjan nuevos tipos de sustancias estupefacientes y el listado de las más consumidas no para de crecer. Así se desprende de la Estadística Anual sobre Drogas relativa al año 2020 que recientemente ha publicado el Ministerio del Interior y que ha sido elaborada por el Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Como viene siendo habitual, la marihuana y el hachís siguen encabezando la lista pero del estudio se desprenden aspectos novedosos, como el hecho de que Salamanca lidere en la Comunidad la incautación de drogas para la disfunción eréctil. Le sigue la codeína y el polen de cannabis.

Tal y como se desprende del estudio, en el año 2020 la Policía Nacional incautó hasta 500 pastillas para la impotencia en Salamanca, lo que supone el 100% del total de la Comunidad Autónoma, ya que en ninguna otra provincia de Castilla y León se requisó tal sustancia. Según fuentes policiales, aunque no es la droga más habitual, sí reconocen que en los últimos tiempos cada vez ven más este tipo de sustancia, sobre todo en lo que al menudeo se refiere. “No suele ser gente que se dedique únicamente a vender estas sustancias sino que llevan unas cuantas y entre ellas están estas”, reconoce un agente. De hecho, según los datos del Ministerio del Interior, en España se requisaron hasta 562.812 unidades de estos fármacos en el tráfico de drogas, un 319% más que en 2019, de manera que las dosis incautadas en Salamanca solo suponen un 0,09% del porcentaje nacional.

En lo que la provincia salmantina sí lidera tanto el ranking de la Comunidad (con un 100%) como el de España (con un 97,56%) es en codeína, un compuesto que se encuentra en el opio y que tradicionalmente se ha utilizado en medicina como analgésico y sedante. La codeína es asimilada por el hígado y tras ser metabolizada se convierte en morfina, lo que ha hecho que esta droga a base de jarabe se haya puesto, lamentablemente, de moda en países de Estados Unidos y de Sudamérica. En España aún no se ha extendido su uso, pero en Salamanca ya se requisaron 42 gramos en 2020.

Lo que sí ha crecido exponencialmente en Salamanca, tal y como se desprende de la estadística del Ministerio del Interior, es el consumo de polen de cannabis. Se ha pasado de 45 gramos que se intervinieron en 2019 a ni más ni menos que 18.740 gramos requisados en 2020. El dato provincializado supone un 98,65% de Castilla y León, aunque solo un 1,06% de toda España.