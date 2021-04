Salamanca, la única provincia de Castilla y León que no vacunó en el Jueves Santo

Hace apenas dos días la consejera de Sanidad, Verónica Casado, anunciaba en rueda de prensa que Castilla y León vacunaría a lo largo de toda la Semana Santa aprovechando la nueva remesa de 50.000 vacunas de AstraZeneca.

No obstante, no ha sido así en todas las provincias, ya que Salamanca se ha quedado como la única en la que no se ha administrado ni una dosis el primer día festivo de Semana Santa. Este Jueves Santo, no se inoculó en toda la provincia ni una sola dosis, al contrario de lo que sí ocurrió en el resto de la comunidad, según los datos del Portal de Transparencia de la Junta de Castilla y León.

Del total de 4.273 dosis administradas en toda la región, Valladolid se llevó la palma con más de mil (1.072), seguida de León, con 974. No obstante, el porcentaje de dosis recibidas en Salamanca (83,99%) es un solamente un punto más bajo que el de Castilla y León (84,91%). En la provincia, según los últimos datos, se han administrado un total de 72.309 dosis, con 27.404 personas que ya tienen el ciclo completo.