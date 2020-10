Salamanca, la prisión de San Ignacio

Ignacio de Loyola (1491-1556) hizo de las suyas, con una vida de crápula, antes de abrazar la religión. Algunas crónicas le atribuyen una hija en la Corte. Y que se enamoró de la hermana pequeña de Carlos I. Fueron 30 años de vida de los que más tarde se arrepintió.

Hombre de armas, el 20 de mayo de 1521 en la batalla de Pamplona contra los franceses, Ignacio fue herido por una bala de cañón en la rodilla. Retirado en la Casa Torre de los Loyola en Azpeitia, pidió que le llevasen libros de caballería, pero en su lugar le entregaron uno de la vida de Cristo y otro de vidas de santos. En su convalecencia no tenía nada más que hacer que entretenerse pensando en una bella dama a la que quería conquistar. Pero los proyectos de imitación y superación de los santos alternaron en las largas horas con las hazañas soñadas por amor a su dama, se lee en el Diccionario de la Real Academia de la Historia. Los ejemplos de los santos le conmovieron. Poco a poco dejó de pensar en la dama que quería conquistar, para preguntarse “¿Cómo sería ser como San Francisco, o como Santo Domingo?”. Así llegó el momento en que le interesaba saber más de la vida religiosa, que de las damas.

En 1522 en el santuario de Aránzazu hizo voto de castidad. Ya se había propuesto peregrinar a Jerusalén, pasando por Roma (1523), pero antes pararía en Montserrat y Manresa, donde comenzó a desarrollar sus Ejercicios espirituales.

En 1526 inició Filosofía en Alcalá. Comenzó mendigando hasta que fue recogido en el Hospital de la Misericordia. Las conversaciones espirituales con mujeres devotas levantaron sospechas de “iluminismo” entre los inquisidores toledanos. Estuvo en la cárcel cuarenta y dos días. La sentencia de junio de 1527 les imponía a él y a sus compañeros el abandono de los vestidos no comunes y la abstención de enseñanzas teológicas o morales hasta el fin de sus estudios.

En julio de 1527, San Ignacio llegó Salamanca desde Valladolid, vestido con su manto y bonete, para continuar los estudios iniciados en Alcalá. Junto a sus compañeros frecuentaba el convento de San Agustín, cerca de la Universidad. Escogió confesor entre los frailes de Santo Domingo y, a través del confesor, le invitaron a comer. Después le llevaron a una capilla, entablando un diálogo incisivo que pronto derivó en “un interrogatorio inquisitorial” sobre qué predicaban, según publicó la “Revista de Estudios” salmantinos. Ignacio y Calixto permanecieron tres días en el convento en una especie de arresto domiciliario para ser trasladados después a la cárcel diocesana, que por algunos datos se ha ubicado en la Torre Mocha de la Catedral. Atados “por la misma cadena, cada uno por su pie, con la cadena pegada a un poste y cada vez que uno quería hacer alguna cosa, era menester que el otro le acompañase”. E Ignacio, desde su mazmorra continuaba sus ejercicios de hablar de Dios a cuantos le visitaban. Muchos devotos de la ciudad acudían con colchones, comida y dádivas para hacerle más llevadera su prisión. El santo estuvo en la cárcel salmantina 22 días. La sentencia concluyó que no encontraba ningún error en la vida ni en la doctrina de Ignacio y Calixto, por lo que podían seguir enseñando la doctrina y hablando de las cosas de Dios con tal de que nunca definiesen “esto es pecado mortal o venial” hasta que no estudiaran cuatro años más. Su decisión fue estudiar en París. Hacia mediados de septiembre de 1527, 15 o 20 días después de salir de la cárcel, partió Ignacio llevando unos libros en un asnillo. El santo pasó por Salamanca, pero Salamanca no pasó por Ignacio, como escribió Benigno Hernández en “Revista de Estudios”.