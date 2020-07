Salamanca intensificará la “presión” para recuperar todas las conexiones por tren con Madrid

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha remarcado que la recuperación "íntegra" de las conexiones por ferrocarril de Salamanca, tanto de Alvia como de tren convencional, previas al estado de alarma, es un "asunto de ciudad" y, en este sentido, ha avanzado que "intensificará la presión" al Gobierno de España hasta que la ciudad "recupere lo que por justicia le corresponde".

Así se ha pronunciado García Carbayo, tras mantener un encuentro este viernes con los representantes de los comités de empresa de Adif y de Renfe en Salamanca, durante el que se ha acordado solicitar al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, una reunión "urgente", a la que acudirían el alcalde y ambos comités, tras comprobar la "nula" respuesta del Gobierno Central a la reclamación que le transmitió por carta al presidente de España, Pedro Sánchez, el pasado 23 de junio.

"No me conformo con mantener una relación epistolar con el Gobierno, que no nos está llevando a ninguna parte", ha expresado tras el encuentro García Carbayo, quien ha señalado que la recuperación de una frecuencia del tren Alvia con Madrid durante los fines de semana "es claramente insuficiente" y que "deja a Salamanca más aislada que nunca, en un momento crucial para atraer al turismo y reactivar la economía salmantina".

En este sentido, ha comentado que Renfe "no puede escudarse en una falta de demanda" para "no atender esta exigencia" de salmantinos y visitantes, y ha indicado que hacen falta "más certezas y menos excusas" para que la ciudad pueda ser competitiva en el marco de "la compleja situación" generada por la crisis sanitaria del coronavirus.

García Carbayo ha comentado que no renuncia a su reclamación previa de que se incrementen las frecuencias de Alvia con Madrid en ambos sentidos, pues "sigue estando vigente y sobre la mesa", ha dicho.

No obstante, ha señalado que ahora mismo es prioritario que "al menos" devuelva lo precio a la crisis y que la ciudad recupere sus conexiones con Madrid, así como el trenhotel a Barcelona.

Para el alcalde, "Salamanca está siendo marginada por Renfe", que "sí ha restablecido líneas en otras ciudades", y ha añadido que "nadie se puede conformar con migajas ni se puede bajar la guardia".

"No se pueden lanzar campanas al vuelo porque nos devuelvan servicios a cuentagotas, cuando lo que se necesita es que todas las frecuencias vuelvan a su estado original y, a partir de ahí, ir mejorando la conectividad de la ciudad", ha añadido.

Al hilo de lo anterior, ha reiterado que se trata de un "asunto de ciudad" que está "por encima de colores políticos" y ha señalado que "la misma unidad que mostraron todas las fuerzas con representación municipal" en la defensa de las conexiones durante el último pleno "debe mantenerse hasta el final e implicar también al resto de la sociedad salmantina".