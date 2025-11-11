Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El primer árbol de la Navidad 2025 instalado en el centro, en las inmediaciones del Convento de San Esteban. LAYA

En Salamanca, ya 'huele' a Navidad: instalado el primer árbol en el centro de la ciudad

El árbol instalado cerca del Convento de San Esteban marca el inicio de la temporada navideña en la capital

Elena Martín

Salamanca

Martes, 11 de noviembre 2025, 21:23

Salamanca ha comenzado a vestirse de Navidad. El primer árbol navideño del centro de la ciudad ha sido colocado en las inmediaciones del Convento de San Esteban, marcando el inicio de la temporada festiva. Vecinos y turistas ya pueden disfrutar de esta primera muestra de luces y decoración, que anticipa la magia que se vivirá en las próximas semanas.

Después de que, el pasado lunes, 20 de octubre, los operarios del Ayuntamiento empezaran a instalar el alumbrado por las calles, el Consistorio ha anunciado, a través de sus redes sociales, la fecha definitiva en la que las luces se encenderán oficialmente en la capital.

Será el jueves, 27 de noviembre, cuando la principal decoración navideña ilumine aún más las calles de la ciudad. Se trata de la fecha más temprana en la que se encenderán las luces en los últimos años: el año pasado fue el 29 de noviembre; en 2023, el 5 de diciembre; y en 2022, el 1 de diciembre.

Además de la iluminación, la ciudad ya ha activado todo el protocolo navideño. Se ha abierto el proceso de contratación del tradicional Mercadillo Navideño, que en los últimos años se ha celebrado en la Plaza de Anaya, y también se ha iniciado el expediente para contratar la Cabalgata de Reyes, que este año contará con ocho carrozas (seis grandes, incluida una con forma de estrella, y dos medianas). El desfile tendrá lugar el 5 de enero a las 19:00 horas, con un presupuesto de 60.000 euros, de los cuales casi 20.000 se destinarán a repartir caramelos entre los más pequeños.

