Salamanca garantiza los derechos de la infancia

El Ayuntamiento de Salamanca es un ejemplo a seguir en el desarrollo de políticas dirigidas a la prevención de la desprotección infantil, la promoción de sus derechos y el fomento de la participación en la vida social de la ciudad.

Salamanca ostenta el distintivo de Ciudad Amiga de la Infancia concedido por Unicef en el año 2016, renovado en 2021 y este año 2025. Este sello reconoce a los municipios comprometidos en la promoción e implementación de políticas municipales a favor de los derechos de los niños, promocionando su participación en todos los temas que les afectan, y fomentando el trabajo en red entre los distintos municipios que forman parte de esta iniciativa.

Así, el Ayuntamiento reafirma el compromiso municipal con garantizar todos los derechos de la infancia, en especial de aquellos menores en situación de desprotección y riesgo de exclusión social.

En este sentido, es patente el éxito de los servicios municipales especializados de apoyo a la familia, información y formación de las personas que desempeñan funciones paternales y maternales, a quienes también se facilita la conciliación familiar y laboral.

Destacan iniciativas como el programa de 'Intervención con Familias', el programa 'Educar en Familia' y la 'Escuela de Familia', con cerca de 500 padres y madres participantes, así como las ludotecas municipales, que aumentan en más de 600 las plazas durante el curso respecto al año pasado, para un total de 2.430 plazas. En Navidad aumentarán en 176 plazas, hasta 618 en total, para dar respuesta a las zonas de acción social con más demanda.

También colaboran con la asociación Aprome para favorecer la protección de menores y con la Asociación Salmantina Contra el Bullying y Cyberbullying (Ascbyc) para prevenir el acoso escolar. A través de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes y de la Escuela Municipal de Igualdad el año pasado participaron 4.587 escolares de Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional en talleres de abordaje de violencia entre iguales.

Todas estas iniciativas se concretan en el III Plan de Familia, Infancia y Adolescencia, con vigencia hasta este año, del que ya se han ejecutado 85% de las acciones. La mayoría de las actuaciones recogidas en este Plan se realizan anualmente, por lo que a día de hoy tienen un cumplimiento parcial, previéndose el cumplimiento total a la finalización del año.

Al mismo tiempo, ya se ha iniciado la redacción del IV Plan Municipal de Familia, Infancia y Adolescencia, que incorporará nuevas propuestas basadas en la experiencia acumulada y en las aportaciones de los profesionales y entidades sociales del municipio.

