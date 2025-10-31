Salamanca a la francesa: las gemelas académicas que conquistaron a la Edad Media

José Fuentes Rajo Salamanca Viernes, 31 de octubre 2025, 10:38 Comenta Compartir

Poitiers, situada en el oeste de Francia, en la región de Nueva Aquitania, es una ciudad pequeña, de unos 88.000 habitantes aproximadamente y unos 120.000 en su área metropolitana, algo menor que Salamanca, que cuenta con unos 144.000 habitantes y más de 200.000 en su área metropolitana. Pero la demografía no es lo que mantiene unidas a ambas ciudades, sino su historia, patrimonio y tradición académica.

Salamanca es conocida internacionalmente por su universidad, fundada en 1218, que atrae a más de 30.000 estudiantes de España y del extranjero. Poitiers tiene una tradición similar, su Université de Poitiers, fundada en 1431, es una de las más antiguas de Francia y alberga a unos 25.000 estudiantes, lo que representa un porcentaje importante de la población total. Este parecido es fundamental entre ambas ciudades, pues determina sus rutinas, su forma de organizarse y de entenderse.

Ampliar Una imagen del casco histórico de Poitiers.

El casco histórico es otro punto de comparación. Salamanca destaca por su piedra dorada, la Plaza Mayor, la Catedral Nueva y la Vieja, la Universidad y los numerosos conventos y palacios que datan de los siglos XVI y XVII. Poitiers, aunque con piedra más gris, ofrece un patrimonio similar: la iglesia de Notre-Dame-la-Grande, famosa por su fachada románica; la catedral de Saint-Pierre y el Palacio de Justicia, así como numerosos edificios medievales y renacentistas que se combinan con zonas peatonales y plazas centrales. En ambas ciudades, el casco histórico se puede recorrer fácilmente a pie, con calles estrechas que conservan la arquitectura original, invitan a la introspección y despiertan el interés por la belleza monumental. Ambas ciudades mantienen un centro compacto que permite a residentes y turistas recorrerlo con facilidad a pie, mientras que los barrios residenciales se encuentran a poca distancia, dando lugar a municipios donde la vida cotidiana es muy cómoda.

En términos de cultura y ocio, ambas ciudades ofrecen festivales, exposiciones y actividades universitarias muy atractivas en las que lo moderno y lo tradicional se entremezclan. Un concierto de piano flotando sobre el Tormes, ballet aéreo en la Plaza Mayor o el FACYL son algunas de las propuestas que ponen de manifiesto lo vibrante que puede ser Salamanca a pesar de su reducido tamaño. Poitiers no se queda atrás, ya que alberga a su alrededor uno de los parques temáticos más famosos de toda Francia, el 'Futuroscope', en el que tecnología y educación se fusionan.

Ampliar Imagen de la Futuroscope.

Históricamente son dos ciudades muy antiguas. Salamanca existe desde la Edad del Hierro y Poitiers fue fundada en época romana. Ambas han tenido una relevancia significativa durante siglos, especialmente en la Edad Media y Moderna. Sus universidades las han convertido en referentes académicos. Salamanca ha sido cuna del saber del mundo hispano, mientras que la capital histórica del Poitou ha sido sede episcopal y punto estratégico en época medieval, siendo conocida por la batalla que tuvo lugar en el lugar en 1356, algo similar a lo que sucedió en los Arapiles en 1812.

En la actualidad, ambas ciudades mantienen su relevancia académica, pero también se han modernizado. Cuentan con institutos de investigación, parques tecnológicos y eventos científicos, además de mantener su atractivo turístico. Salamanca, además, ha reforzado su papel internacional con programas de intercambio, convenios internacionales y un turismo académico muy desarrollado, manteniéndose como un referente local y regional.