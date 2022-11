Salamanca estrena ‘turborrotonda’

El buen uso de las rotondas es un tema pendiente para los conductores españoles, a pesar de que la Dirección General de Tráfico (DGT) ha difundido cientos de veces cómo se debe circular por ellas. Tras años de conducción seguimos sin aclararnos, también en Salamanca. Para complicar aún más el escenario, desde hace unos años se han añadido dos modalidades nuevas a la versión clásica.

Se trata de la rotonda partida, aquella que cuentan con carriles centrales que atraviesan la circunferencia propia de la glorieta, y la turborrotonda, en la que hay que tener clara la dirección previamente para elegir el carril, ya que el de la derecha es para tomar la primera y segunda salida, mientras que el carril de la izquierda es solo para hacer un cambio de sentido. Unas líneas continuas en el interior refuerzan la prohibición de cambiar de carril.

Precisamente la turborrotonda es la que se ha elegido para culminar uno de los extremos de la recién estrenada avenida de Ignacio Ellacuría, en el barrio de Tejares. Solo hace falta situarse junto a ella media hora para comprobar que los salmantinos no lo tienen claro. En su descarga hay que apuntar que está operativa desde hace solo una semana, cuando se estrenó el desdoblamiento de la vía.

José Manuel es vecino de la zona y en los cinco minutos en los que nos atiende son dos los conductores que se saltan la línea continua del interior para hacer un giro indebido. “Esto es habitual porque primero hay que pensar hacia dónde vas a tirar para elegir el carril, el problema llega cuando no conoces la zona y vas un poco perdido, como ahora porque acaban de abrir la carretera”, explica el hombre. “La verdad es que la primera vez que la cogí con el coche me tuve que parar a estudiar qué quería decir”, confiesa. En todo caso, reconoce que no ha habido problemas: “llevamos cuatro días con ella y no ha pasado nada, sí he oído desde mi casa el chirrido de ruedas de algún gamberro haciendo el ganso”. A esto se añade que tampoco son muchos los vehículos que circulan por el nuevo vial. Carmenza pasa por allí para pasear a su perro, un pastor alemán al que lleva atado corto y con bozal. “La mayoría de los conductores incumple y, sino viene nadie, mejor aún”.

Una mujer acaba de apartar en la zona. Se llama Laura y se queda perpleja porque no se había dado ni cuenta de la nueva glorieta. Con mucho sentido común apunta: “en realidad indica lo que se debería de hacer en cualquier rotonda”. Feliciano y su mujer van a toda prisa porque tienen cita en el paro. Tampoco se habían fijado en la señal, a pesar de que su casa tiene una gran terraza justo enfrente. “Lo que sí hemos visto ha sido que el paso de peatones que va hacia la avenida de La Salle está muy pegado, si un coche para porque pasa alguien corre el riesgo de que le den un golpe por detrás si viene otro vehículo rápido. Ayer mismo le ocurrió a una chica”.

Los técnicos de Tráfico del Ayuntamiento de Salamanca optaron por esta modalidad de glorieta precisamente para facilitar el tránsito y la seguridad de la nueva vía de Ignacio Ellacuría, de cuatro carriles, al siguiente tramo, de solo dos. La denominación correcta es glorieta de restricción de movimiento para la seguridad vial que en parte ya funciona en la vía Helmántica para canalizar el tráfico hacia San José por el carril de la derecha, algo que también ocurre en la puerta Zamora y en la plaza de España.