Salamanca, entre las cinco ciudades más veggies de España

Noviembre es el mes dedicado a crear conciencia sobre la dieta vegana a nivel mundial. Según los datos de la consultora Lantern, el número de españoles que en 2019 afirman haber optado por reducir su consumo de carne equivale al 7,8% de la población: el 6,3% de los españoles son flexitarianos, es decir, consumen carne y pescado sólo de forma puntual. A ellos se suman un 1,3% de vegetarianos y un 0,2% restante, que se declara vegano.

La respuesta del mercado a esta reciente tendencia alimentaria ha sido inmediata en algunas ciudades españolas. Bares, restaurantes y tiendas no pierden la oportunidad de adaptar la carta a las necesidades de este creciente nicho de mercado. Desde aperitivos con algas hasta chips de col frita, con algo de creatividad se pueden adaptar infinidad de platos con resultados sorprendentes. Sin embargo, no todas las ciudades reaccionan en la misma medida. Holidu, el buscador alquileres vacacionales , ha realizado un estudio para establecer cuáles son las 10 ciudades más “veggies” de España. El ranking revela cuáles son las ciudades de nuestro territorio con mayor proporción por habitante de bares y restaurantes que ofrecen un menú vegano o al menos con opciones veganas.

1. Granada - 1 restaurante veggie cada 17.905 habitantes

Abrimos la clasificación con una agradable sorpresa. En Granada no se escatima en carnes, guisos y frituras, como muestran sus platos típicos como las habas con jamón o la tortilla del Sacromonte, rellena de sesos de carnero y criadillas. A pesar de su tradición culinaria alejada del veganismo, Granada se adapta a los nuevos tiempos ofrece a sus ciudadanos el ratio más alto de restaurantes veganos y vegetarianos por persona, con un total de 13 restaurantes, o lo que es lo mismo, 1 por cada 17.905 granadinos.

2. Santa Cruz de Tenerife - 1 restaurante veggie cada 18.517 habitantes

La medalla de plata se la adjudica Santa Cruz de Tenerife, con 11 restaurantes veggies que dan para un local por cada 18517 tinerfeños. La tradición culinaria de Santa Cruz ya apuntaba maneras, ya que, si bien hay platos populares servidos con carne o pescado como la Ropa vieja canaria, la carne de cabra y el Sancocho, no faltan los platos típicos legendarios que no llevan carne, como las Papas arrugadas con mojo, el Gofio, o el frangollo. Además, son expertos en tema de frutas, ya que no hay plátano más conocido en nuestro país que el canario.

3. Palma de Mallorca - 1 restaurante veggie cada 19.357 habitantes

En Mallorca no se salva ni la popular ensaimada, que lleva manteca de cerdo. La sobrasada, la Coca de Trampó, el Frito Mallorquín, los caracoles a la Mallorquina, el Arròs Brut... y la lista de platos típicos con carne continúa. Sin embargo los veganos y vegetarianos mallorquines no han sido abandonados a su suerte en esta ciudad balear, que cuenta con nada menos que 21 restaurantes para ellos, o lo que es lo mismo, uno por cada 19.357 habitantes.

4. Barcelona - 1 restaurante veggie cada 20.010 habitantes

A las puertas del podio se queda Barcelona, la tierra de la butifarra con mongetes, los calamares a la romana, el arroz negro con marisco, el pollo asado a la catalana, la escalivada y los bikinis. Aunque hay que reconocer que no todo es carne o pescado en la gastronomía barcelonesa, también se come con gusto un buen Pan amb tomaquet o unos deliciosos Calçots con salsa romesco. Será por eso que es la ciudad con el mayor total de restaurantes veganos y vegetarianos del país, con la friolera de 81. Aún así toca compartirlos, y al final queda uno por cada 20.010 habitantes, razón por la que la ciudad condal clasifica en cuarto puesto.

5. Salamanca - 1 restaurante veggie cada 20.634 habitantes

La gastronomía de Salamanca es un festival de carne, con platos estrella como el hornazo, la chanfaina, el jamón de Guijuelo, el farinato, la carne de Morucha y las lentejas con chorizo ¡hasta los postres llevan manteca! Como por ejemplo las populares rosquillas de Ledesma. A pesar de ello, la ciudad castellano y leonesa se adapta con brío a las nuevas tendencias culinarias ofreciendo a sus habitantes 7 restaurantes veganos y vegetarianos, que dan para uno por cada 20.634 salmantinos.