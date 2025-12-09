Salamanca entra en la Red de Autopistas Ferroviarias: «Es un salto cualitativo» La incorporación permitirá enviar camiones en tren hacia Europa a través de Vitoria y hacia el mercado de Oriente a través de Valencia

Belén Hernández Salamanca Martes, 9 de diciembre 2025, 13:30

La buena noticia en el acto de presentación oficial del Puerto Seco este martes ha sido la inclusión de Salamanca en la Red de Autopistas Ferroviarias con dos ramales estratégicos. «Es un salto cualitativo que nos posiciona en los grandes corredores y que hará aún más competitiva la oferta del Puerto Seco para el tejido empresarial salmantino», valoró el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo.

Se trata de una decisión muy esperada que supone un nuevo espaldarazo en la carrera por convertir a la provincia en un nodo logístico de relevancia nacional. La incorporación de Salamanca a la red se articulará a través de dos conexiones clave: hacia Jundiz (Vitoria), que enlaza con el norte de Europa, y hacia el puerto de Valencia, puerta de entrada y salida de los tráficos con Oriente.

El regidor agradeció a los representantes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) «su colaboración» y «las facilidades» otorgadas al Ayuntamiento para obtener las autorizaciones necesarias para el desarrollo de esta infraestructura de transporte.

La inclusión de Salamanca en la Red de Autopistas Ferroviarias permitirá la circulación de trenes que transporten camiones y semirremolques entre el Puerto Seco y los destinos de Vitoria y Valencia, facilitando el trasvase de mercancías de la carretera al ferrocarril.

Por definición, el Puerto Seco es una plataforma logística que permite el intercambio de mercancías entre el tren y el tráfico rodado, ya sea mediante contenedores o, cuando finalice la ampliación prevista para el último trimestre del próximo año, también a través de graneles. Con la adhesión a la Red de Autopistas Ferroviarias, se suma ahora la posibilidad de mover mercancías en sus propios vehículos pesados.

Para ello, será necesario adaptar la vía a la altura requerida por los convoyes —superior a la habitual por incorporar camiones y semirremolques—. En concreto, solo habrá que elevar la catenaria en el tramo entre el Puerto Seco y Medina del Campo, ya que para el resto de los recorridos hasta Vitoria y Valencia ya está previsto.