La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, cree que es posible que la Comunidad pida la próxima semana el pase a la fase 2 de toda la autonomía el 8 de junio, aunque ha alertado de las imágenes que están dejando las terrazas, en cuanto al no cumplimiento de la distancia social.

Este jueves se ha celebrado la reunión bilateral con el Ministerio para plantear el pase de la zona del Bierzo y Laciana a la fase 2 a partir del lunes 1 de junio, que ha transcurrido en un ambiente cordial y distendido, según ha explicado Casado en rueda de prensa presencial, por primera vez en dos meses.

Casado ha insistido en que esa zona cumple con las condiciones epidemiológicas y sanitarias que permiten su pase a la fase dos, transcurridos quince días desde la anterior fase.

También ha planteado la Comunidad liberalizar los paseos de los niños pero proteger los de los mayores, ampliando el paseo matinal a primera hora pero manteniendo el límite del mediodía.

Casado ha afirmado que para la próxima semana pedirán el pase de toda la Comunidad a esa fase dos, pero ha advertido de que al haber un modelo por zonas básicas de salud puede darse el caso de que alguna no lo haga si tuviera un repunte de casos.

A pesar de este pronóstico, la consejera de Sanidad mantiene su cautela: “Tenemos miedo de que esto pueda ir para atrás. El virus ha dejado de circular, porque nosotros hemos dejado de circular. Pero si en las terrazas no guardamos la distancia de seguridad, puede volver. Hay gente que puede contagiar a muchas personas, como ha pasado en Corea. Me preocupa que no entendamos la importancia de la distancia social, ni de la higiene de manos. No podemos pensar que esto ya ha pasado”.