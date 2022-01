Salamanca, el lugar donde Jaime Ostos y María Ángeles Grajal forjaron su amor

Aunque no se conocieron exactamente en Salamanca, sino en Madrid, fue en esta provincia donde se forjó el amor entre la neumóloga María Ángeles Grajal y el torero Jaime Ostos, fallecido este sábado a los 90 años de edad.

Lo cuenta ella misma en una reciente entrevista en ‘La Razón’. “Nos conocimos cuando Jaime ya había dejado los ruedos, toreaba festivales nada más, y yo estaba casada entonces con un Pérez-Tabernero y vivía en Salamanca. Esa familia es muy taurina y adoraba a Jaime, y mi suegra le llamó por teléfono, cuando él era pareja de Lita Trujillo, para citarle conmigo en Madrid por un motivo profesional (...). Yo quería que me hablara de sus cornadas, pero en aquella primera cita me contó de todo menos lo que yo esperaba. Y a partir del día siguiente comenzó a llamarme a diario. Era una locura. Venía a la finca... Y mi marido, que se daba cuenta de la situación, me dijo un día: ‘Jaime no viene a ver a mi madre, sino a ti’. Es que era muy descarado con sus insinuaciones. Los dos decidimos separarnos de nuestras parejas y nos fuimos a vivir juntos”.

El affaire causó un enorme revuelo en la Salamanca de los primeros ochenta. María Ángeles Grajal, una zamorana nacida en 1953 había llegado a Salamanca para estudiar Magisterio y Medicina en la Universidad de Salamanca. Después se especializó en neumología.

Después de varios años juntos pudieron casarse civilmente. Fue en marzo de 1987 en San Lorenzo de El Escorial y con Rocío Jurado y Antonio Garrigues Walker de testigos. Ella tenía 23 años menos que él.

La joven médico no aguantó las infidelidades del torero y a los tres años se separaron. Pero Jaime Ostos siguió intentando recuperar a la que ha sido la mujer de su vida hasta que la convenció de que debían casarse de nuevo. Fue en 2014 en una ceremonia íntima en Villaviciosa de Odón. Desde entonces no se han separado más.