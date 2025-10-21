Salamanca, destino gastro

Martes, 21 de octubre 2025, 05:00 Compartir

La gastronomía es, a día de hoy, uno de los grandes reclamos del turismo actual. Salamanca se sitúa entre los destinos gastronómicos de referencia. La ciudad ha ido creciendo, en valoración y atractivo tanto para visitantes gastronómicos, como para que cocineros y empresarios la elijan como ubicación atractiva (cuenta con dos restaurantes con Estrellas Michelin) y está a punto de dar un salto cualitativo con una «receta» que combina tradición, autenticidad, profesionalidad y creatividad, de la mano del Plan de Sostenibilidad Turística. La ciudad invita a un viaje gastronómico único.

Una «receta» elaborada a partir de los mejores ingredientes: productos de calidad extraordinaria, fruto de sus diversos y espectaculares «paisajes gastronómicos». Dehesas, tierras de lentejas y garbanzos, arribes y sierras, microclimas ideales par cítricos, almendras, olivos, etc.; Paisajes en los que se dibujan dos rutas del vino, dos denominaciones diferenciadas (La Sierra y Las Arribes), con vinos (incluidos los «añejos») que hay que «aprender» a degustar, pero que marcan diferencia; Carnes llenas de sabor e industrias agroalimentarias comprometidas con la calidad. Y por supuesto, el ibérico.

Además, y especialmente, Salamanca dispone de unos «intangibles», condimento imprescindible en las cocinas contemporáneas, como son la hospitalidad, la belleza, un tiempo que va más allá de las horas, la luz dorada que tiñe la ciudad entera gracias a la piedra de Villamayor, una cultura de innovación y de colaboración, y la certificación de la importancia del llamado «sexto sabor»; la HISTORIA, en nuestro caso el PATRIMONIO que en Salamanca se puede «comer».

Ampliar La ciudad destaca por sus productos de primera calidad.

Salamanca Para Comérsela

No hace falta ser un gourmet para adentrarse en el mundo de la alta cocina... En Salamanca también se puede disfrutar de ella, porque esta ciudad, entre otras muchas cosas, también ofrece gastronomía del más alto nivel.

Salamanca nos presenta una exquisita gastronomía elaborada con materia prima local de indiscutible calidad. La dehesa charra alberga los mejores productos ibéricos; la ciudad cuenta con un buen puñado de ingredientes que aspiran a la excelencia y nos hacen diferentes y únicos: Famosas y reconocidas, con denominación de origen propia, son las lentejas de la Armuña. En Salamanca se pueden degustar los mejores vinos y aceites de la Sierra, ambos con Denominación de Origen, experimentar toda la intensidad en aroma, color y sabor, de las carnes de morucha y ternera charras. Y, sobre todo, descubrir nuevas maneras de disfrutar de productos de siempre, como el queso de Arribes, cremoso e intenso. La versatilidad de nuestros frutos secos, la dulzura y brillo de las cerezas, la sensualidad y belleza de la miel de La Alberca son otros de nuestros distintivos. Con marca de garantía, el hornazo de Salamanca; su receta reúne algunos de los ingredientes más comunes y apreciados de nuestra gastronomía salmantina: chorizo, jamón, lomo y en ocasiones huevo.

En la cocina salmantina se sientan a la mesa los tradicionales asados -más inclinados hacia el cochinillo- y la exquisitez del cerdo ibérico, junto a la tradicional chanfaina, las patatas meneás, el farinato y el picadillo. En el apartado de dulces destacan entre otros el bollo maimón y las perrunillas. Además, son numerosos los restaurantes en los que se puede degustar todo tipo de cocina: creativa, casera, internacional, tradicional y establecimientos especializados en carnes, mariscos o pescados.

Los restauradores salmantinos, de la mano de los mejores cocineros, están apostando fuerte por sacarle el máximo partido a estas materias primas tradicionales, de altísimo nivel, de la mano de la innovación y la originalidad, con un único objetivo: ofrecer auténticas experiencias gastronómicas.

El Ayuntamiento continúa con su firme compromiso con la promoción gastronómica y su consideración como activo turístico. Su apuesta por el producto local es indiscutible.

Salamanca Para Comérsela es ya una marca de referencia en el sector. 25 restaurantes conforman en la actualidad este club de producto que ha conseguido añadir al atractivo patrimonial el indudable patrimonio gastronómico de Salamanca, en una decidida apuesta en colaboración con los empresarios y profesionales de la restauración local.

Establecimientos que cuentan con excelentes chefs, cocineros generosos que apuestan fuerte por sacarle el máximo partido a estos productos tradicionales, de altísimo nivel, de la mano de la innovación y la originalidad, con un único objetivo: que el comensal disfrute como nunca del placer de la comida, cuidando con mimo la presentación, el servicio y los ambientes, para regalar experiencias gastronómicas inolvidables.

Entre las próximas citas gastronómicas, Madrid Fusión y el V Foro Internacional del Ibérico, una cita con la que Salamanca volverá a convertir en la capital gastronómica del ibérico.