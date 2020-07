Salamanca descarta la subida de impuestos

En vista de que el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene intención de permitir al Ayuntamiento disponer, como en ejercicios anteriores, del superávit del pasado año para destinarlo a inversiones, la administración local tendrá que hacer reajustes en el presupuesto para afrontar un año en el que además hay que sufragar las medidas y ayudas destinadas a paliar la crisis social y económica provocada por la pandemia. Según el concejal de Hacienda, Fernando Rodríguez, recurrir al endeudamiento para costear las inversiones sería el último recurso. ¿Se subirá la presión fiscal a los salmantinos entonces? “No compensaríamos la no utilización del superávit con un incremento de los impuestos. Tendremos que reasignar partidas de gasto y hacer una redistribución”, señalo el edil popular.

El Gobierno de Carlos García Carbayo tiene muy claro que tampoco se puede renunciar a las iniciativas incluidas en el pacto firmado por todos los grupos políticos para minimizar los efectos del COVID en los hogares y las empresas. “Entendemos que esas medidas son necesarias y, por lo tanto, habrá que dejar de hacer otras cosas”, subrayó ayer el portavoz del Grupo Municipal Popular ante las preguntas de los periodistas. Rodríguez explicó que las entidades locales no pueden contratar préstamos para financiar gasto corriente, por lo que no sería posible que el Consistorio se endeudase para sufragar las ayudas o programas de apoyo a las familias que han quedado en situación de vulnerabilidad o a los negocios que corren riesgo de cierre. Una opción sería financiar todas las inversiones con un crédito bancario y destinar los ingresos propios a costear las iniciativas para hacer frente a la crisis. Sin embargo, el edil insiste en que esa debe ser la última opción para no incurrir en un incumplimiento de la ley de estabilidad presupuestaria.

Son algunos de los motivos por los que el Ayuntamiento, a través de la FEMP, pidió al Gobierno que este año se flexibilizase la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad, y que el uso del superávit no computará en la regla de gasto, así como la creación de un fondo no reembolsable de 5.000 millones de euros de ayudas directas a las entidades locales. Medidas que no se han adoptado.