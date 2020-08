El Ayuntamiento quiere poner el foco en el cumplimiento de las medidas para prevenir la Covid y, por ello, según informan fuentes del Gobierno municipal, se ha dado prioridad absoluta a la tramitación de las multas por el uso indebido de la mascarilla, por no respetar la hora de cierre de los locales de hostelería, por fumar en la vía pública sin respetar la debida distancia o por celebrar botellones. El Consistorio quiere que la población sea consciente de que saltarse las normas para evitar rebrotes se sanciona cada vez más y que esas denuncias no quedan impunes, a diferencia de lo que ocurrió durante el estado de alarma con las muchas de las multas que impusieron los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Por ello y después de que la semana pasada la administración local recibió la contestación oficial de la Junta de que el Ayuntamiento es competente no solo para denunciar sino también para tramitar las sanciones, ha comenzado a agilizar los expedientes abiertos durante las últimas semanas.

Hasta el momento, la Policía Local ha tramitado 505 sanciones por el uso indebido de mascarillas en la vía pública desde el momento en el que se hizo obligatorio. De ellas, 150 se corresponden con infracciones que han tenido lugar en la primera quincena de agosto. En el mismo periodo, los agentes han instruido expedientes sancionadores a dos peñas y han levantado cinco actas a locales por incumplimiento del horario de cierre.