La Comisión Islámica española continúa sin enviar los profesores de esta religión a los dos centros salmantinos que habían solicitado la impartición de la asignatura al contar con el mínimo de 10 alumnos cuyos padres piden cursarla. Se trata del colegio Beatriz Galindo de la capital y la unidad de Beleña.

La solicitud fue enviada antes de que empezara el curso escolar, pero transcurrido el primer trimestre la Dirección Provincial de Educación aún no ha recibido respuesta. Lo cierto es que la llegada de un profesor a Salamanca resulta complicada, ya que las horas de clase son pocas, lo que afecta a las retribuciones que percibiría el maestro. Un hecho que provoca el desinterés de los posibles aspirantes, sobre todo teniendo en cuentan que tendrían que desplazarse a la provincia salmantina desde otro punto de España para dar clase.

La norma autonómica establece que en cuanto hay más de 10 solicitudes de alumnos en un centro que demandan cursar religión islámica, la Consejería de Educación da el visto bueno. No obstante, para su puesta en marcha definitiva hay que encontrar antes un profesor en colaboración con la Comisión Islámica que esté acreditado. Los dos centros cumplen con creces el mínimo establecido. La Dirección Provincial de Educación señala que en el Beatriz Galindo habían pedido esta opción las familias de 41 de los 84 estudiantes, mientras que en el caso de Beleña han sido 12 de 16.

El colegio del barrio Vidal ya realizó la petición el curso pasado. Sin embargo, no llegó a impartirla porque la Comisión Islámica no pudo atender la petición realizada por la Junta y no propuso un maestro para que diera las clases. Hay que recordar que Educación aprueba al candidato que presente la Comisión Islámica siempre que cumpla los requisitos que la Junta marca para el resto de docentes.

En el caso de que finalmente la Comisión proponga un maestro acreditado, en Salamanca se impartirían tres tipos de religiones este curso. La católica continúa siendo la mayoritaria y se da en la mayoría de los centros. Desde hace años también se imparte la evangélica, sobre todo a alumnos de procedencia gitana.