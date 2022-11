Salamanca contará con cerca de 500 terrazas durante todo el año

Los hosteleros salmantinos consolidan el número de terrazas del todo el año en el medio millar en toda la ciudad, una cifra en la que se han mantenido en los últimos dos años con escasas variaciones. Este nuevo concepto no solo han modificado la estética de las calles, también han normalizado el consumo en el exterior, menos demandado por los clientes antes de que la pandemia de coronavirus replanteara la necesidad de utilizar más espacios al aire libre.

Según los últimos datos que maneja el Ayuntamiento de Salamanca, la cifra de licencias de terraza para todo el año es de 463, aunque puede que algunos de estos negocios en momentos puntuales no saquen los veladores a la calle porque la situación meteorológica no lo permita o no les interese.

La cifra es un 23% superior a los 377 permisos concedidos en el inicio de la covid, en marzo de 2020, y nueve veces más antes de un momento clave para la nueva realidad de la hostelería salmantina: la rebaja de hasta un 70% de la tasa para los profesionales que instalen sus veladores también de noviembre a febrero. La decisión se adoptó a finales de 2019, momento en el que además se dio el visto bueno a reducir de tres a dos las temporadas anuales.

Esta medida benefició fundamentalmente a los hosteleros de los barrios, que pasaron de pagar por la terraza del todo el año de 75,26 euros a 22,86 euros por metro cuadrado de ocupación. Fueron los más favorecidos pero no los únicos, ya que los locales con terraza de la segunda vía de ronda pasaron a pagar 36,48 euros por metro, 55,25 euros menos; mientras que los de la primera vía de ronda abonaron 49 euros, con un ahorro de 44,18 euros.

La modificación no afectó a los establecimientos del centro, de lo que se deduce que la expansión vino dada por el resto de la capital, en buena parte responsable de que las licencias de todo el año pasaran de las 54 previas a la medida, la mayoría para locales de la Plaza Mayor y de la Rúa, a 377 los meses posteriores. El salto fue reforzado con la bonificación del 99% de la tasa de terrazas en octubre de 2020, con la segunda ola de coronavirus, además de aprobarse las denominadas terrazas covid que ayudaron a mantener los establecimientos abiertos en los periodos en los que se cerró o se limitó el aforo del interior de los locales como medida contra los contagios.

Los propios hosteleros además reconocen que la pandemia ha marcado a la sociedad, ciudadanos que están más cómodos en los espacios abiertos y prefieren, aunque haga frío, consumir en la calle, de ahí que hoy haya 463 terrazas anuales. Pero estos cambios de tasas y la irrupción de la covid-19 no han sido los únicos que han modificado la realidad de la hostelería en Salamanca.

Cabe recordar que la Ley Antitabaco, que en Castilla y León entró en vigor plenamente en el año 2011 para prohibir fumar en el interior de los establecimientos, triplicó las solicitudes de los bares para abrir tres meses más sus terrazas, donde sus clientes sí podían fumar. Así, pasaron de 48 los que tenían autorización para instalar sus mesas en la calle de marzo al 15 de octubre a 147. De estos últimos 32 tramitaron la licencia por primera vez.