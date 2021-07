Salamanca cambió la vida de este judoka de élite que “solo pedía limosna para la droga”

Nunca esperó que fuera la propia libertad la que le hiciera una llave casi mortal. Abel Moya era el entrenador de la selección cubana de judo y en una de las expediciones se quedó en Madrid. Tenía 44 años y abrazaba por primera vez la “libertad”. “Más bien libertinaje”, se corrige a sí mismo para señalar que afrontaba su nueva vida en la capital de España como un “adolescente inexperto”. “Empecé a andar con personas que no debía y a conocer mundos relacionados con la droga. Quise probar lo que era fumar un pitillo de marihuana sin ocultarme, luego pasé a las más duras como la cocaína, el crack y ahí me estanqué”, reconoce.

Plantó su habitación en un cajero cercano a la Puerta del Sol de Madrid. “Yo prefería drogarme que pagar una habitación o un plato de comida, pero nunca robaba ni atracaba; solo pedía limosna para la droga”. Entró en un círculo vicioso. Sin perspectivas de futuro. “Estaba en un momento que estaba perdido, desaparecido del mundo, marginado en el que ya solo esperaba la muerte”, reconoce.

Muchos compatriotas le ayudaban. Algunos conocían su problema, los que pasaban por la calle le arrojaban unas monedas que no tardaban en volcarse en la siguiente dosis. “Perdí completamente el control de mi vida”, argumenta. El exentrenador había encontrado en la calle un nuevo estilo de vida entre la indigencia. “No es que yo andara con yonkis, es que yo era un yonki más”, asume.

Sin embargo, un agente de la Policía Nacional como un milagro de los que relata La Biblia que siempre lleva encima irrumpió de golpe en su vida. “Miguel sabía que me drogaba pero que no robaba, un día se plantó ante mí mientras limpiaba la pipa de la droga y me preguntó: «¿Nunca te has planteado querer dejar la droga?» Yo lo había intentado pero nunca había resistido”. En esa cascada de coincidencias, Miguel conocía a Manuel Muiños como sacerdote de Encinas de Abajo y presidente de Proyecto Hombre. Hubo varios intercambios de llamadas hasta que finalmente había una plaza libre para Abel en la comunidad terapéutica de Salamanca. Vio las luces encendidas del coche patrulla frente al cajero que dormía todas las noches. Era el anticipo de buenas noticias. Desde la estación de autobuses de la capital de España, tan solo llevaba bajo el brazo una Biblia y un cepillo de dientes. “Era todo mi equipaje”. En Salamanca le esperaba Manuel Muiños para empezar la cuarentena ya que había vivido la pandemia en la calle.

Nueve meses han pasado desde entonces. El cambio físico es notable. Ha recuperado peso y la sonrisa mientras posa en las ruinas de San Francisco El Real, trasera del convento de los Capuchinos donde se encuentra el piso donde las personas se encuentran en su última fase de su proceso de crecimiento personal y abandono de las adicciones. “Ahora soy diferente, tuve un cambio completamente radical”.

Pasea por las calles de Salamanca y se queda observando a las personas que cómo él duermen en la calle. Le cuesta reconocerse sobre una etapa que trata de olvidar. “¿Ese era yo? me pregunto. Cuando yo estaba dentro de esas mantas no me veía, ni me podía reconocer es como si estuviera inconsciente”.

El trabajo psicológico, terapéutico, la motivación y la fe le empujaron a cambiar radicalmente de modo de vida. “Hace unos meses no podía tener 10 euros en el bolsillo porque me los gastaba para droga, ahora mismo puedo tener 100 euros y no se me pasa por la cabeza ni tomarme una cerveza”. No tiene que hacer un esfuerzo para no pensar en ello. La terapia le ha permitido que ese pensamiento haya desaparecido de su vida. “No necesito limitarme”.

Proyecto Hombre le está ayudando para tramitar su documentación. Considera que está completamente “recuperado” y “libre” de verdad. “Cuando pensaba que era libre —incide— caí en la esclavitud de las drogas, ahora sí soy un hombre libre de verdad”. Ahora se siente capaz de retomar su futuro. Volver a ser él quien ejecuta las llaves. Lograr una Medalla de Oro en la vida.