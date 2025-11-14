Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Una mujer en un supermercado. ARCHIVO

Salamanca, a la cabeza de España en la subida del coste de la vida

En doce meses el IPC se ha elevado un 3,7 %, el mayor incremento de los dos últimos años impulsado por la vivienda, la sanidad y el transporte

Carlos Rincón

Carlos Rincón

Viernes, 14 de noviembre 2025, 10:09

Solo en Castellón (3,9 %), el coste de la vida ha subido más que en Salamanca en el último año. Esta es la segunda provincia de España con la mayor subida interanual del Índice de Precios de Consumo (IPC) en el mes de octubre. Conforme a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los precios se han elevado un 3,7 %, seis décimas más que en el conjunto del país. Hacía dos años, desde octubre de 2023, en los últimos momentos de la crisis inflacionista, que no se registraba un incremento tan pronunciado.

Aunque se ha encarecido un 2,9 %, no es la cesta de la compra la principal impulsora de esta nueva subida de precios. Y, pese a ser el cuarto mayor aumento en tres años, tampoco la energía (electricidad, gas y otros combustibles), con un 12,7 % más que doce meses antes, es el origen. Son los servicios y productos relacionados con la vivienda los que han experimentado la segunda mayor subida desde septiembre de 2022, un 7,9 %. Tras ello, están las subidas de los suministros en un 5,8 % —el mayor ascenso desde enero de 2024—, los alquileres —3,1 % y el cuarto incremento anual más pronunciado desde 2009— y los trabajos de reparación y conservación de la vivienda —5,5 % y el sexto mayor incremento desde 2008—.

Pese a la gratuidad de los autobuses de titularidad autonómica y las rebajas en los servicios ferroviarios, el transporte experimentó la mayor subida de precios en catorce meses, un 2,2 %. El motivo, curiosamente, es el encarecimiento de los servicios de transporte, en los que se incluyen, entre otros, los viajes en bus y tren, un 6,2 %, el mayor repunte desde abril de 2009.

Por otra parte, las mayores subidas anuales de España en los precios de productos sanitario y farmacéuticos, así como en Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar se produjeron en Salamanca. Fueron concretamente del 2,2 % y 0,9 %, respectivamente.

