Imagen del alumbrado. OBES

Salamanca da la bienvenida a la Navidad con un encendido lleno de magia en El Corte Inglés

La magia se ha apoderado de sus inmediaciones a las 19:00 horas

La Gaceta

Salamanca

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:33

Este viernes, 21 de noviembre, a las 19:00 horas, la fachada de El Corte Inglés de Salamanca se ha iluminado para dar inicio a la temporada navideña. El encendido de luces ha reunido a vecinos y familias que se han acercado hasta el lugar para presenciar un momento que ya se ha convertido en tradición en la ciudad.

La Fundación AVIVA, galardonada este año con la Medalla de Oro de la Ciudad de Salamanca, ha sido la encargada de encender la iluminación, siendo este un gesto que simboliza su labor en favor de la integración y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad.

El acto ha contado, además, con la participación del Coro Infantil de la Escuela Municipal de Música, que ha interpretado varios villancicos para acompañar el encendido. Sus voces han completado un ambiente festivo que ha combinado luz y música, atrayendo tanto a niños como a adultos.

