Salamanca ‘bautiza’ a una nueva bacteria

‘Micromonospora salmantinae’ es la denominación que los investigadores del grupo de investigación reconocido Ecología y Biotecnología Microbiana han dado a una de las últimas bacterias que acaban de descubrir, rindiendo así honor a la Universidad de Salamanca. Liderado por la catedrática de Microbiología y Genética Martha E. Trujillo, el grupo acaba de describir seis nuevas especies de ‘micromonospora’, un género de bacterias con un importante potencial promotoras de crecimiento vegetal.

Además, la investigadora principal del grupo también ha sido reconocida a nivel internacional con la descripción por parte de un grupo de investigadores de Alemania y Sevilla de un nuevo género de bacterias al que han denominado ‘Tujillonella’.

Las plantas seleccionan aquellos microrganismos que les ayudan a mejorar su crecimiento y resistir ante factores adversos. Esos microorganismos establecen complejas redes microbianas que dan lugar a los rasgos de la planta huésped. Por eso, es fundamental conocer los microorganismos, su ecología y potencial genómico. A ello se dedica el grupo Ecología y Biotecnología Microbiana cuya última investigación, la que ha dado lugar a la bacteria con el nombre de la Universidad de Salamanca, acaba de ser publicada en la reconocida revista “International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology”, un trabajo que forma parte de la tesis doctoral de Raúl Riesco Jarrín, miembro del grupo que actualmente disfruta de una ayuda de investigación “Margarita Salas” en el “Australian Centre for Ecogenomics” (Brisbane, Australia).

Los científicos de la Universidad han sido pioneros en el estudio de ‘micromonospora’ y en llevar a cabo una secuenciación completa de su genoma, algo que, hasta entonces, ningún investigador había reparado en analizar. Bajo ese prisma buscan hallar posibles beneficios para el hombre en el ámbito de la ingeniería agrícola con la explotación concreta de este microorganismo.