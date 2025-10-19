Salamanca en Bandeja impulsa la excelencia gastronómica de la provincia

Domingo, 19 de octubre 2025, 05:00 Comenta Compartir

Desde su creación, Salamanca en Bandeja se ha convertido en un proyecto que une bajo una misma marca a productores, cocineros, restauradores y escuelas de hostelería. Para Juan Carlos Zaballos, diputado de Turismo y Patrimonio de la Diputación de Salamanca, su evolución ha sido «muy favorable», y los datos así lo confirman: «Ahora mismo estamos en 110 productores, y en pocos años se ha incrementado mucho el número de incorporaciones. Además, son empresas asentadas en el ámbito rural, que están generando riqueza y elaborando productos de altísima calidad», subraya.

El diputado pone el acento en que el éxito del proyecto se mide por la implicación de los productores, verdaderos protagonistas de esta iniciativa impulsada por la Diputación. «Me fijo en los hechos —añade—, y los hechos son que la marca está creciendo mucho».

Zaballos destaca tres grandes pilares sobre los que se asienta el proyecto. El primero es su carácter rural y social. «Estamos hablando de pequeñas y medianas empresas que se asientan en el mundo rural. El hecho de estar allí significa crear riqueza, luchar contra la despoblación y generar tejido empresarial».

Para el responsable de Turismo, mantener vida en los pueblos es también una cuestión de compromiso colectivo. «Tener personas en el campo y en el mundo rural ya lo veo como una acción social. Todos sabemos lo que se ha sufrido este verano como consecuencia del abandono paulatino del medio rural», añade.

El segundo pilar es la calidad excepcional de los productos salmantinos, que abarcan una enorme variedad. «Salamanca es la cuna nacional, probablemente internacional, del producto ibérico, con Guijuelo como referencia, pero también contamos con legumbres de La Armuña, quesos, aceites, mieles, vinos, hornazos…».

El diputado recuerda que la provincia alberga «la mayor cabaña de ganado vacuno de toda España y una de las más importantes de Europa», además de contar con dos denominaciones de origen vinícolas como la Sierra de Salamanca y Arribes del Duero.

El tercer pilar tiene que ver con la unión entre gastronomía y turismo. «Es fundamental contar con cocineros y escuelas de hostelería en la marca», explica Zaballos. «Ellos son quienes ponen en valor nuestros productos a través de la alta cocina y quienes mejor pueden vender nuestra imagen. El turismo patrimonial y el turismo gastronómico son piezas inseparables».

Presentación de estos productos en el Hipermercado E.Leclerc.

Promoción

La estrategia de Salamanca en Bandeja se apoya en tres ejes de promoción. El primero tiene un alcance nacional e internacional, con presencia en ferias de referencia como Madrid Fusión o el Salón Gourmet, escaparates que permiten a los productores entrar en contacto con operadores y distribuidores que facilitan la comercialización y exportación de sus productos.

El segundo eje se centra en la promoción provincial. Este año, por primera vez, la marca ha participado con un espacio comercial en 'Salamaq', la feria más importante de la provincia, donde los visitantes pudieron conocer y adquirir productos con el sello de calidad. «Es fundamental promocionar los productos de kilómetro cero, los productos de territorio, también en Salamanca», destaca Zaballos.

El tercer eje está ligado al turismo y la hostelería, donde la marca colabora con cocineros y restaurantes para ofrecer experiencias gastronómicas que pongan en valor los productos locales. Además, las ferias provinciales, como las de Guijuelo o Ciudad Rodrigo, y las sesiones de showcooking o las acciones promocionales en superficies comerciales sirven de altavoz para acercar la marca a todos los rincones del territorio.

El diputado destaca también la importancia de que los salmantinos se identifiquen con la marca. «Hay que consumir producto local, sentir orgullo por lo nuestro. Cuando alguien visita Salamanca, además de nuestro patrimonio monumental, debe descubrir el sabor de esta tierra».