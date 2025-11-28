Salamanca arranca la vacunación sin cita previa con unas 300 personas

M. B. Salamanca Viernes, 28 de noviembre 2025, 21:53 Comenta Compartir

La campaña de vacunación de la gripe sin cita previa comenzó este viernes en Salamanca con una respuesta notable por parte de la población. El dispositivo especial, habilitado en el SUAP Salamanca, al que se accede por la calle Maldonado Ocampo, abrió sus puertas a las 15:00 horas, como estaba previsto, y cerró la tarde con alrededor de trescientas personas vacunadas.

Pese a que la jornada arrancó solo por la tarde, el flujo de ciudadanos fue constante desde el inicio. Se registraron colas y en algún caso esperas prolongadas, de ahí que desde las siete y media se empezará a informar que a partir de las nueve no se iba a a tender a nadie más, de hecho varias personas se quedaron a las puertas.

Entre los primeros en llegar estuvo Jesús Benito, quien explicó que se enteró a través de su centro de salud. «Hoy se podía venir a cualquier hora de la tarde y hemos aprovechado», comentó. Para él, la importancia de vacunarse es indiscutible: «Lo considero necesario, no tengo ninguna duda. Que se vacunen, directamente.»

Muchos ciudadanos valoraron que, a diferencia de años anteriores, el acceso sin cita reduce trámites y mejora la rapidez. La campaña se centra especialmente en colectivos como mayores de 60 años, personas con patologías crónicas, embarazadas, personal sanitario y sociosanitario.

La tarde congregó a numerosos profesionales sanitarios que aprovecharon el primer día para ponerse la dosis. Es el caso de Sandra, que describió la situación con claridad: «Soy sanitaria y siempre me vacuno. Estoy muy expuesta, para mí es esencial.» Sandra suele vacunarse en su centro de salud, pero este año las circunstancias no se lo permitieron. La apertura del viernes, sábado y domingo le brindó la opción perfecta. «La organización, bastante bien», valoró tras recibir la dosis. Su mensaje a la ciudadanía fue prudente: «Depende de cada uno, lo que recomiende su doctor según las patologías que tenga.»

También acudieron numerosas personas trabajadoras que encontraron en este sistema una oportunidad para evitar pérdidas de jornada. Patricia López lo resumió así: «La comodidad de no tener que dejar el trabajo y poder venir cuando te viene bien es fundamental.» Patricia llegó de las primeras para no hacer cola. No es la primera vez que se vacuna y lo hace principalmente por prevención: «Mi experiencia siempre ha sido buena. Lo recomendaría, aunque es algo personal.»

Otros ciudadanos coincidieron en que el horario ampliado permite acudir sin prisas. La franja ininterrumpida de 15:00 a 21:00 del viernes fue especialmente bien valorada por quienes terminan su jornada laboral por la tarde.

Sacyl ha confirmado que el dispositivo especial continuará este sábado y domingo en los mismos horarios (de 9:00 a 21:00 horas), y que volverá a activarse durante dos fines de semana de diciembre.

