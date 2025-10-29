Salamanca se anticipa a la norma y estrena en noviembre menús escolares más saludables Se introducen cambios en la planificación de los alimentos que se sirven semanalmente

Los comedores escolares de Salamanca aplicarán desde este mes de noviembre las nuevas normas establecidas por el Real Decreto 315/2025 sobre Comedores Escolares Saludables y Sostenibles, aprobado por el Gobierno el pasado mes de abril. La medida, de carácter nacional, busca mejorar la alimentación infantil en todos los centros educativos públicos y concertados del país, y será obligatoria a partir de abril de 2026.

La empresa concesionaria del servicio en la provincia ha decidido adelantar su aplicación a este curso escolar, tal y como han notificado los centros escolares a los padres y tutores mediante la vía de comunicación oficial de la Junta: la aplicación Stilus Familias.

Los escolares de la provincia se suman de forma anticipada a un modelo de alimentación que apuesta por menús más equilibrados, sostenibles y adaptados a los criterios nutricionales actuales, que exigen la presencia de ciertos alimentos durante un número de determinado de veces a la semana.

No será tampoco un cambio drástico porque la propia Consejería de Educación ya detalló el pasado mes de abril que los menús de los 71 centros escolares públicos de la provincia cumplían prácticamente todas las exigencias del Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros para que la dieta de los alumnos sea más saludable y sostenible.

Los cambios introducidos incluyen más frutas y verduras frescas de temporada y proximidad, la incorporación de productos ecológicos y pan integral, y un mayor protagonismo de las proteínas vegetales como legumbres y cereales. Además, se reducirá el uso de frituras, precocinados y carnes procesadas, y se limitará la presencia de productos poco saludables en cafeterías y máquinas de vending.

Aunque se trata de una reforma estatal, en Salamanca las familias ven esta medida como una oportunidad para corregir deficiencias que ya venían denunciando en los últimos años. En 2023, la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (FEDAMPA) trasladó numerosas quejas por lo que consideraban «baja calidad y escasa cantidad de las raciones», así como por el uso generalizado del sistema de línea fría, que sustituye la cocina tradicional por el envío de platos ya elaborados desde instalaciones externas.

El contrato actual del servicio de comedor en Salamanca abarca 74 centros públicos de la provincia, de los cuales solo catorce cuentan con cocina propia. El resto dependen del sistema de catering, un modelo que ha generado debate entre las familias.

