En Salamanca solo se ha inmunizado a entre el 34% y el 45% de los mayores de 89 años mientras Soria supera el 80%

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, señaló este jueves en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que estas diferencias son puntuales, vinculadas a los dispares ritmos de suministro y “estructura” poblacional de las provincias de la Comunidad. “Nosotros no influimos en el reparto e intentamos compensar los ritmos, pero el porcentaje de vacunados acabará siendo homogéneo en pocas semanas”.

Otro punto importante que aclaró ayer el vicepresidente fue que la Administración deberá dar una solución a las personas que no tengan medios para desplazarse hasta el punto de vacunación de su zona. Se trata de una polémica surgida tras las quejas de alcaldes, también de la provincia de Salamanca, porque los mayores tenían muchas dificultades para viajar hasta el centro de salud de su comarca, donde se administran las dosis. “Hay que arreglar esas circunstancias cuando en la zona no haya transporte público y el individuo no tenga medios propios para trasladarse, es nuestra obligación”, señaló el vicepresidente.

En estos casos que Francisco Igea calificó de “ocasionales”, el afectado debe contactar con su centro de salud “y pedir una respuesta”. “Ahora eso es excepcional y las normas no se formulan para las excepciones”, insistió, para justificar que lo razonable es que los centros de vacunación sigan centralizándose para alcanzar el ritmo de inmunización más alto posible.