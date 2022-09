Sacyl reconoce que las listas de espera son “inasumibles”

El consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, no ha puesto paños calientes a la situación de las listas de espera en la Comunidad, que ya era muy mala antes de la pandemia y se ha descontrolado de tal manera que, según los expertos, es imposible de remediar con los medios actuales.

“La situación de las listas de espera en Castilla y León se puede calificar, sin temor, de inasumible”, apunta Vázquez en declaraciones realizadas para el Consejo General del Colegio de Médicos.

Los últimos datos de lista de espera correspondientes a 30 de junio de 2022 hablan de casi 46.500 pacientes esperando para ser operados en Castilla y León. De esa cifra, 8.178 le corresponden al Hospital de Salamanca y lo relevante es que el dato, aunque es malo, viene de cifras peores y refleja una mejoría, puesto que la demora media para ser intervenido en Salamanca bajó en tres meses de 203 a 169 días.

El consejero ha puesto en marcha un plan de choque con el fin de reconducir las listas de espera a “cifras asumibles”. “No vamos a dudar en la utilización de todos los recursos con los que cuenta el sistema, tanto propios como ajenos, para alcanzar unas demoras asumibles”, insiste Vázquez ante el Consejo General del Colegio de Médicos.

¿A qué se refiere el consejero cuando habla de datos inasumibles? Por ejemplo, a que un solo servicio tenga más de 2.000 pacientes inscritos en la lista de espera, más otros muchos que también han solicitado operarse pero todavía no se les ha incluido en la estadística. Es el caso del servicio de Traumatología. Con 34 facultativos en plantilla orgánica —cuando están todos disponibles—, y aun asumiendo que sea uno de los servicios con mayor disponibilidad de quirófanos de todo el Hospital, tardarían más de un año en terminar con toda la lista de espera... si durante ese tiempo no entrara ningún enfermo más. Pero la realidad es que entran más casos nuevos que aquellos a los que se les da salida. Ahí es donde Sacyl ve el concepto de “inasumible” si no se adoptan medidas excepcionales.