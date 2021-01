Sacyl pide ayuda a la privada: negocia para hacer cirugías en la Santísima Trinidad

El Complejo Asistencial de Salamanca ya ha solicitado a la Consejería la posibilidad de contratar los servicios del Hospital General Santísima Trinidad, según ha confirmado este jueves Verónica Casado.

En una primera conversación se sopesó la posibilidad de utilizar la planta de hospitalización del hospital privado, así como su personal de Medicina Interna. Posteriormente se trató la opción de alquilar los quirófanos de la Santísima Trinidad para que los propios cirujanos de Sacyl puedan intervenir allí a pacientes cuyas cirugías no conviene demorar. De hecho, en la programación de la próxima semana ya se baraja la posibilidad de realizar varías intervenciones de Traumatología y Ginecología en el centro privado, pero no será posible si no se soluciona el bloqueo que se ha generado en las últimas horas por la brutal diferencia de tarifas que figuran en las distintas provincias.

El director general del Hospital General Santísima Trinidad, Manuel Benavente, explica que “todos los recursos de este hospital están a total disposición de los salmantinos y ni siquiera se va a entrar a negociar asuntos económicos, aunque supongan pérdidas para nosotros”, pero solicita una única condición lógica y es que “exista igualdad con el resto de provincias”.

“Basta con que Sacyl comunique qué contraprestación va a ofrecer a los hospitales privados y nosotros la aceptaremos, sea la que sea sin entrar a negociar”, asegura Benavente, que añade: “Lo que no se puede consentir es que por una habitación en los hospitales privados de Valladolid, Ávila y otras provincias les paguen un 615% más que lo que han comunicado a Salamanca”.

En el Portal de Contratación del Estado se puede consultar el último acuerdo firmado entre el Hospital Río Hortega y la Clínica Recoletas de Valladolid. En el documento se estipulan tarifas que son seis veces más altas que las comunicadas al centro salmantino y que, incluso, superan con creces lo que podría costar una habitación en una situación que no fuera de emergencia sanitaria.

Manuel Benavente destaca el “exquisito trato” que ha recibido por parte del gerente del Hospital de Salamanca -Luis Ángel González- y el director médico -Pedro Gómez de Quero-, pero lamenta la actitud del director de Gestión, Luis Miguel González: “No entendemos que la dirección nos solicite ayuda y luego el gestor nos diga que no nos necesita y que se puede llevar a los pacientes a Aranda”, reflexiona.