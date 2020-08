Sacyl hizo caso a los médicos para aplazar su OPE y ahora teme fugas

Castilla y León -en los últimos años es una de las comunidades que mayor oferta de empleo público sanitario está lanzando- había convocado una ambiciosa OPE para todas las especialidades en junio de 2020. La fecha tuvo que aplazarse por la pandemia y se planteó posponer para otoño, pero desde diversos sectores se denunció que no habría tiempo suficiente para preparar la prueba en condiciones. Hubo unanimidad entre los sindicatos en que convenía aplazar esos exámenes. La Consejería de Sanidad escuchó a los trabajadores y aceptó entonces aplazar este concurso para comienzos de 2021. Otras comunidades -Cantabria, Galicia o Canarias, por ejemplo- sí han podido mantener sus convocatorias de 2020 y eso les otorga cierta ventaja a la hora de incorporar médicos.

Sacyl teme que decenas de médicos especialistas se marchen a otras comunidades que decidieron no suspender sus concursos de oposición a pesar del COVID.

La Junta ha aplazado finalmente al primer trimestre de 2021 las oposiciones a médicos especialistas que iban a celebrarse en noviembre, y que en principio estaban previstas para junio. “Tampoco se puede demorar mucho más porque luego coinciden con las que había que hacer el próximo año y con el concurso de traslados. Si se empiezan a acumular volvemos a los problemas que existían hace años, que las cosas no se convocaban en su momento”, apuntaban desde el sindicato CESM. Verónica Casado admitió las reivindicaciones para que los aspirantes a una de las 1.172 plazas de 41 especialidades sanitarias tengan tiempo para prepararse las pruebas tras la crisis sanitaria: “Queremos dar normalidad a los procesos de oposiciones”, expresó Casado cuando comunicó el aplazamiento de las pruebas.

A fecha de 12 de julio un total de 19 médicos se han jubilado en Salamanca. 13 eran profesionales de Atención Primaria (5 urbanos y 8 rurales), uno era especialista de Anestesiología, un profesional de Emergencias, un especialista en Cardiología, un neurólogo y un especialista en Medicina de Familia. De esas 19 jubilaciones, cuatro no estaban inicialmente previstas. Desde el Colegio se teme que estas bajas con las que no se contaba crezcan en el segundo semestre del año. No en vano, en Salamanca hay 180 médicos por encima de los 60 años y otros 95 que ya tienen más de 65 años pero siguen ejerciendo.