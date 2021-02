Los 5.476 grandes dependientes que viven en sus domicilios serán los próximos en vacunarse, una vez que acabe la inmunización entre los sanitarios. Los que puedan desplazarse se inyectarán en el centro de salud o en los puntos de vacunación junto a sus cuidadores. No necesitarán pedir cita, porque será el propio centro el que les emplace. El protocolo se complica en el caso de los dependientes sin movilidad. Los equipos tendrán que acudir a sus domicilios en número y tiempo suficientes para no malograr las dosis, que no se pueden administrar después de cinco horas de haber “reconstituido” el vial. Por eso se crearán circuitos con domicilios cercanos.

“Aquí no se va a perder nada, se va a intentar aprovechar todas las dosis”, aseguró este jueves la consejera de Sanidad, Verónica Casado, en la comparecencia tras el Consejo de Gobierno junto con el vicepresidente, Francisco Igea, y el consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Como ya es costumbre, informó sobre la situación epidemiológica y hospitalaria de la Región. Comenzó por la única buena noticia del momento: “Parece que hemos tocado techo”, en relación al tímido descenso de la incidencia acumulada de casos, aunque reconoció que con una tasa a 14 días de 1.533 positivos, “la tranquilidad solo llegará cuando tengamos 25 casos por 100.000 habitantes”. Ni siquiera quiso oír hablar de un plan de “desescalada” por el momento crítico en el que está la Comunidad. Si bien el pico máximo de hospitalizados puede alcanzarse este viernes, “en las ucis no llegará hasta el sábado o domingo de la semana que viene”. Por lo tanto, de momento no necesita enviar pacientes a Asturias, País Vasco y Madrid, que se ofreció. “No lo necesitamos, pero es bueno saber que nos pueden echar una mano”.